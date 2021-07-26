В Алтайском крае назначили начальника управления имущественных отношений

Им стал Александр Теплов.

Распоряжение о назначении нового начальника управления имущественных отношений в Алтайском крае подписал губернатор Виктор Томенко 26 июля 2021 года.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что ранее Александр Теплов занимал должность заместителя начальника управления. С 16 февраля 2021 года на него было возложено временное исполнение обязанностей руководителя управления.

К исполнению обязанностей начальника управления имущественных отношений края Александр Теплов приступит с 27 июля.