В Барнауле на месяц раньше открыли мост во Власихе

Глава Барнаула Вячеслав Франк 24 июля провёл приёмку моста через реку Власиха на улице Мамонтова в селе Власиха, реконструированного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Михаил Полубедов

В проверке качества объекта также приняли участие председатель профильного комитета Антон Шеломенцев, депутаты Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, представители подрядной организации ООО «Виарум». Участники приёмки осмотрели реконструированный мост, пообщались с жителями.

Напомним, ремонт моста в с. Власиха начали в октябре прошлого года. В рамках его реконструкции выполнены вынос и переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего и строительство нового моста, куда вошло возведение новых опор, балок, устройство тротуаров, установка освещения и непосредственно дорожная одежда, то есть многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги. Стоимость работ составила 53 млн рублей.

С 21 июня на мосту открыто движение по одной полосе со светофорным регулированием. Длина моста составляет 47,2 метра, ширина проезжей части — 7 метров, протяженность линии наружного освещения — 228 метров.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, первым этапом масштабных работ стало строительство объездной дороги, которая представляла земляную насыпь с водопропускными трубами и асфальтом по верху сооружения.

«Дорога была построена, чтобы не прекращать движение общественного транспорта и личных автомобилей барнаульцев; затем подрядчик приступил к разбору путепровода. Состояние моста было таково, что его нужно было полностью разобрать и построить новое сооружение. После разбора необходимо было выполнить такие работы, как сварочная часть, балочная часть, все монолитные конструкции, защитные слои. В итоге получился качественно построенный объект», — уточнил Антон Шеломенцев.

После окончания строительства временную объездную дорогу демонтировали. Техническая приёмка моста уже состоялась. Как сообщил представитель подрядной организации, объект находится на восьмилетней гарантии, в которую входят все виды проделанных работ.

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что плановые работы на объекте были выполнены досрочно.

«Все работы по реконструкции моста должны быть завершены в августе 2021 года, однако контракт досрочно исполнен — на 30 дней раньше, благодаря этому мы сегодня открываем новый мост. Ранее он был признан аварийным. Новый объект — широкий, двухполосный, с удобными тротуарами для пешеходов, при реконструкции применены новые технологии — для шумопонижения движения. Хотелось бы поблагодарить дорожников за оперативно и качественно проделанную работу, в результате которой для жителей появился новый безопасный объект дорожной сети», — прокомментировал Вячеслав Франк.

К вечеру 24 июля движение по мосту открылось уже на двух полосах.

«Мост важен для жителей села Власиха, посёлка Лесного, он обеспечивает транспортное сообщение Павловского района с Барнаулом. Новый и красивый объект сделан с использованием всех нормативов. Хочу отметить, что здесь возможно передвижение и людей с ограниченными возможностями, а такие обращения от жителей тоже поступали», — сообщил депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Дмитрий Аганов.

Депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, отметил, что применение новых технологий, позволяющих максимально выдерживать нагрузку от автотранспортных средств, увеличит срок службы данного объекта.

«Неоднократно проезжал по этому мосту ещё до ремонта, накануне довелось ехать уже по новому сооружению, и, конечно, разница колоссальная. Мост построили фактически с нуля, по всем необходимым техническим параметрам и с применением таких новых технологий, как шумопонижение. Думаю, мост прослужит для жителей не одно десятилетие», — рассказал Сергей Струченко.

Также на приёмке обсудили ход и темпы ремонтно-строительных работ, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на всей территории Барнаула. Так, в 2021 году работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью 27,97 км. На сегодня ведутся работы на 15 объектах.

По сообщению официального сайта горадминистрации, в высокой степени готовности — четыре участка: ул. Кулагина, ул. Кедровая и ул. Дружбы в микрорайоне Авиатор, ул.Смородиновая в микрорайоне Спутник. Работы уже завершены на трёх объектах: кроме моста через р. Власиха, это ул. Парфенова и ул. Горнолыжная. Как подчеркнул Антон Шеломенцев, после завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включённых в нацпроект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4% (478,6 км). Работы идут согласно установленным срокам, и все обязательства по улучшению дорожной сети будут выполнены.







