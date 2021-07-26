В Барнауле откроют первый крупный мобильный пункт вакцинации

Он откроется в ближайшее время в торговом центре «Геомаркет».

Фото: Минздрав Алтайского края

Известно, что это первый крупный мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Там одновременно будут принимать по 5-6 человек. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. Она также отметила, что подобная площадка первая, но планируется открыть ещё несколько таких.

В Минздраве также отметили, что на эти цели врачей найдут. И тогда сразу несколько желающих смогут поставить прививку.

Медики сообщили, что создание такого пункта вакцинации нужно для сокращения очередей на прививки в поликлиниках и освобождение времени для качественного оказания плановой помощи.

По материалам ИА «Амител».