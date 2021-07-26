В Барнауле усилят контроль за соблюдением масочного режима

На барнаульских предприятиях потребительского рынка и сферы услуг также будут контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Сегодня, 26 июля 2021 года, в Барнауле рассмотрели ситуацию с распространением COVID-19 в рамках расширенного аппаратного совещания в администрации города.

По словам Вячеслава Франка, число заболевших в городе не снижается. Ежедневно в краевой столице фиксируется от 90 до 100 новых заражённых. Также проводимые полицией, Роспотребнадзором и районными администрациями рейды на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг показывают, что указ губернатора и рекомендации Роспотребнадзора нарушаются, информирует пресс-служба мэрии.

Начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова сообщила, что с начала пандемии коронавирус перенесли около 22 тысяч барнаульцев. Она также отметила, что число заболевших коронавирусной инфекцией растёт среди возрастной группы от 30 до 40 лет, это 36% от общего числа заболевших.

Лариса Зубова напомнила, что в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, оказания банковских услуг, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных услуг, энергетики. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60% работников. Согласно документу сотрудники данных сфер деятельности должны быть полностью вакцинированы до 19 сентября.

Глава города Вячеслав Франк поручил руководителям профильных комитетов сделать анализ проводимых на территории города мероприятий на предмет соблюдения указа губернатора и рекомендаций Роспотребнадзора, а также принять дополнительные меры по соблюдению ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.