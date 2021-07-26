В Барнауле вышла книга об опыте работы общественных организаций в период пандемии

Эта книга о том, как НКО, инициативные группы и добровольческие отряды перестраивали работу в период самоизоляции 2020 года, каких результатов добились и как планируют работать дальше. Свои практики в нем представили 20 организаций Алтайского края, одна из них – ТОС «Народный» Ленинского района.

С введением ковидных ограничений активисты ТОС работали с мини-группами старшего поколения на уличных площадках.

Фото: Ольга Гречишкина

Гранты не отменяются

– Не буду лукавить, что к моменту объявления локдауна мы были готовы работать в новых форматах, – рассказала председатель Совета ТОС «Народный» Ольга Гречишкина. – Растерянность царила и в наших рядах, но быстро перестроиться помогли два гранта – один от администрации края, второй от администрации Барнаула. Их нужно было реализовывать, не собирая при этом население в одном месте. Первый грант был на тему антикоррупционной пропаганды, мы обратились за помощью к партнерам ТОС. О семинарах, круглых столах, встречах с экспертами пришлось забыть, стали записывать видеоролики и делать брошюры. Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк подготовил подробную видеопрезентацию по партийным проектам: дороги, школьное питание, детские сады и другие программы социального блока. Мы получили хорошую обратную связь от населения, поскольку в презентации были указаны контакты, куда нужно обращаться по самым разным проблемам и вопросам.

В реализации проекта общественникам помогли видеоролики, которыми поделились сотрудники прокуратуры Центрального района, по антикоррупционной экспертизе городских законов и фактам коррупции в бизнесе выступления подготовили депутаты БГД Иван Огнев и Дмитрий Абалымов. Познавательную лекцию прочитал бывший глава администрации Ленинского района, краевед Сергей Краснов. Сами общественники издали яркие и насыщенные информацией буклеты, которые распространялись в мессенджерах: «ВКонтакте», WhatsApp, Instagram, «Одноклассниках», на сайте ТОС.

– Второй проект касался популяризации спорта среди старшего поколения, мы приобрели отличный велотренажер-кардиостимулятор и беговую дорожку, но наша целевая группа к этому времени была полностью изолирована, – продолжает Ольга Гречишкина. – Тогда мы вышли на улицу, собирали небольшие группы пенсионеров на стадионе 107-й школы, проводили зарядку, занимались скандинавской ходьбой, зимой организовывали лыжные прогулки. А на тренажерах строго по расписанию в помещении ТОС оздоравливалась молодежь.

В микрорайоне, который охватывает работой ТОС «Народный», проживает 30 тысяч жителей в 59 многоквартирных домах. С апреля по декабрь 2020 года общественники провели для населения в дистанционном формате более 200 мероприятий.

Адресная помощь

– К 75-летию Победы мы объявили в соцсетях о намерении организовать виртуальную выставку работ народного творчества, – говорит общественница. – Были очень удивлены не только активностью населения, но и тому, как быстро наши ветераны освоили различные компьютерные программы. Нам прислали более 70 работ – это не только красиво оформленные портреты участников Великой Отечественной войны, умельцы мастерили настоящие шедевры из подручных материалов. Каждую работу мы добавляли к выставке, страницы в соцсетях наполнялись отзывами и благодарностью за то, что помним и гордимся солдатами Победы.

Онлайн-конкурсами общественники отметили начало летних каникул для ребятишек, ко Дню города наградили всех, кто благоустраивает территорию возле дома.

– Мы собрали небольшие подарочки и разнесли их по квартирам наших активистов, а в соцсетях выставили фотографии и описание их деятельности на благо дома, – продолжает Ольга Гречишкина. – Таким же образом поздравили их с Днем пожилого человека, сопровождая истории о людях и их поступках в соцсетях. До конца года актив ТОС проделал большую работу по профилактике распространения коронавируса, мы изготовили не один вид информационных листовок, приглашали специалистов различных служб, которые давали развернутые ответы на поступившие от населения вопросы. Регулярно информировали население о санитарной обработке подъездов, которую контролировали весь период пандемии.

Прививочная повседневность

Активисты ТОС не остались в стороне от прививочной кампании. Начали прививаться со времени, как в Барнаул завезли первые партии вакцины.

– Я родилась и выросла в СССР, где прививки считались обязательными и никого этот факт не возмущал, – отметила Ольга Гречишкина. – На собраниях актива мы говорили о том, кто и какую вакцину поставил, как перенес. Страшилки в Интернете люди и сами найдут, а отзыв человека, одним из первых сделавшего прививку, выслушают внимательно и вдумчиво. Конечно, есть те, кого не проймешь никакими аргументами, но большинство людей все-таки прислушиваются и к нашему мнению, и к мнению врачей. Работу по популяризации вакцинации мы начали с наших дружинников, поскольку они следят за общественным порядком на массовых мероприятиях. На встречах с приглашенными врачами мы «закрыли» белые пятна в вопросах вакцинации, стали доводить до населения информацию о том, где можно поставить прививку, какие могут быть симптомы и стоит ли бояться последствий. Население микрорайона нам верит, надеюсь, что наше мнение о необходимости вакцинации также будет услышано и правильно воспринято.