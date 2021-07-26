В МЧС призвали регистрировать тургруппы

По словам спасателей, регистрация тургрупп необходима.

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Подать заявку на регистрацию группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через единый сервис. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки, которая активна на официальных сайтах территориальных органов ведомства и доступна на всех устройствах.

На главном сайте МЧС России все онлайн-формы систематизированы в единую рубрику. Пользователю необходимо выбрать только субъект РФ, на территории которого планируется туристский маршрут, и он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения заявки на соответствующий сайт территориального органа.

Разработанный сервис значительно упростит подачу заявок туристским организациям, индивидуальным предпринимателям в сфере активного туризма, индивидуальным туристам и группам, самостоятельно путешествующим по стране, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей. Спасательные подразделения в свою очередь с помощью имеющейся информации о маршруте при необходимости смогут своевременно организовать поиски.

Согласно действующему законодательству туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т. д. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Далее ответственный представитель тургруппы или индивидуальный турист получит информацию о факте регистрации по телефону или посредством СМС-оповещения. В сообщении доводится информация об оперативных службах, осуществляющих дальнейшую коммуникацию, и необходимые контактные данные для уведомления об окончании мероприятия.

В ведомстве напомнили, что 9 марта 2019 года вступил в силу Приказ МЧС России № 42, которым утверждён порядок информирования спасательных подразделений о туристских маршрутах. Помимо единого онлайн-сервиса зарегистрировать маршрут можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в МЧС России по месту планируемого путешествия. Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

Также нужно помнить, что в течение похода необходимо дважды в сутки выходить на связь с ответственным специалистом.

Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации. Позаботьтесь о собственной безопасности, не забывайте о регистрации в подразделениях МЧС России.