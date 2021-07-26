Загоревшийся холодильник мог погубить жизнь нескольких барнаульцев

Из задымлённых помещений спасатели эвакуировали 6 человек, а пожар быстро потушили.





Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл около 22:00 25 июля 2021 года в Барнауле в пятиэтажном доме на улице Деповской. Холодильник загорелся в квартире на третьем этаже. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.

Пожар потушили на ранней стадии развития. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что по предварительной информации в квартире горел холодильник.

Пострадавших на пожаре нет.