Застройщикам собираются компенсировать удорожание стройматериалов

Правительство планирует принять меры для поддержки застройщиков на фоне подорожания стройматериалов в начале августа.

Об этом в своём Instagram рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывает «Российская газета». Вице-премьер отметил, что мировая инфляция на рынке стройматериалов прогнозируется около 15%, выросли цены и на российском рынке.

«Поэтому мы были вынужден внедрить пошлину на металл, и деньги, собранные с металлургической отрасли, будем застройщикам доплачивать, чтобы компенсировать потерю», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин пока не уточнил, каким будет механизм распределения поддержки, но сказал, что вскоре будет выпущено постановление по этому вопросу. По словам министра, госзаказчики смогут сделать перерасчёты уже через две-три недели.

В России серьёзно выросли цены на металл, а также другие стройматериалы. По данным Росстата, в мае рост составил 4,99% по сравнению с апрелем, и 16,44% — по отношению к маю прошлого года.

В середине июля ФАС начала проверку крупных строительных организаций, а также производителей основных материалов: бетона, дерева, ПВХ-продукции и кирпича. К ней присоединились все регионы, о результатах ведомство отчитается позже.