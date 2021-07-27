180 тонн лука пытались ввезти в Алтайский край по поддельным документам

В сертификатах были не соответствующая транспортным перевозочным документам информация, а также недостоверные сведения о грузополучателях подкарантинной продукции и местах выгрузки.

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Ввоз опасной продукции инспекторы регионального Россельхознадзора пресекли с 14 по 23 июля 2021 года в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах Алтайского края. Из Казахстана везли 180 тонн лука, а также 56 тонн арбузов, 32 тонны сухофруктов и орехов и 7 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

За указанный период инспекторы выявили 16 случаев нарушения законодательства при ввозе 275 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Ввоз подкарантинной продукции был запрещён. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.