7-летняя девочка погибла в ДТП на алтайской трассе

Авария произошла 27 июля 2021 года в Немецком национальном районе.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Информацию о ДТП опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» со ссылкой на региональный УИГИБДД. По предварительной информации, 35-летний водитель «Киа Рио» направлялся в Славгород из села Хабары. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Лексусом РХ 300». Последним управляла 37-летняя женщина.

В результате происшествия скончалась пассажирка «Киа Рио» 2013 года рождения. Смерть наступила на месте до приезда скорой помощи.

Кроме того, травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП уточняются.