Алтайский спортсмен – третий на первенстве России по легкой атлетике

Артём Поздняков занял третье место в первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет.

Спортсмен Алтайского училища олимпийского резерва, воспитанник ДЮСШ Усть-Пристанского района Артём Поздняков стал бронзовым призёром этих соревнований.

Три спортсмена преодолели высоту 2,06 мера, но по разнице затраченных попыток Андрей Бакатин из Севастополя занял второе место, а Артём Поздняков – третье. Победил Вячеслав Перебиносов из Москвы с результатом 2 метра 9 сантиметров.

Никогда ещё Артём не прыгал так высоко за пределами своего региона. При этом в Краснодаре он был без своего тренера Сергея Клевцова, который сейчас находится в Москве на предолимпийских сборах со своим ведущим воспитанником Сергеем Шубенковым. В Токио они должны вылететь в ночь с 31 июля на 1 августа.