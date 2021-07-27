Алтайский стрелок Каменский поборется за бронзовую медаль Олимпиады

Бийский стрелок Сергей Каменский в тандеме с Юлией Каримовой примет участие в матче за третье место олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в дисциплине «микст». Противостоять им будут спортсмены из Кореи.

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По итогам только что завершившейся квалификации Каменский и Каримова стали четвертыми, причем по результатам первого этапа отбора они занимали шестую строчку, но затем улучшили позиции, обойдя в том числе еще одну российскую пару.

В финале турнира встретятся США и Китай. Матч за третье место пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 13.15 по барнаульскому времени.