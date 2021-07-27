Барнаульца осудят за хранение «синтетики»

Вещество белого цвета полицейские обнаружили в пачке из-под сигарет.

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Наркотики у 24-летнего жителя Барнаула правоохранители обнаружили в ходе личного досмотра. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество — наркотическое средство синтетического происхождения массой более 1 грамма, что является крупным размером.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.