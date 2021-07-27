Барнаульская мастерица завоевала Гран-при Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел

Народный мастер Алтайского края Ольга Рудаенко завоевала Гран-при Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», который проводится в рамках национального проекта «Культура» в Красноярском крае и является главным событием года для музыкантов этнической направленности и ремесленников народного творчества России.

Ольга Рудаенко со своей работой.

Фото: altairegion22.ru

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации организацию фестиваля в Шушенском было решено отменить, а конкурсы на присуждение этномузыкальной и мастеровой премий Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» прошли дистанционно. Победители были объявлены на онлайн-церемонии награждения.

В итоге в оргкомитет поступило 328 заявок из 47 регионов России, а также других государств. Впервые в творческих состязаниях принимали участие хранители народных традиций из Ставропольского края, Адыгеи, Кыргызстана. Мастера представляли свои презентации в двух номинациях: «Традиционные ремесла» и «Современное декоративно-прикладное творчество».

Народный мастер Алтайского края Ольга Рудаенко презентовала свои работы в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство». Ольга Викторовна занимается ручным ткачеством, сохраняя и развивая этот древний вид рукоделия. По решению жюри Ольге Рудаенко присуждено Гран-при мастеровой премии «МИРА».

По итогам фестиваля приз – «Чашу мира» – получили 12 мастеров из Магаданской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Орловской, Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасия и Дагестан.

Ольга Рудаенко – единственный мастер в крае, которая освоила все приемы станочного ткачества. Будучи экономистом по профессии, однажды она попросила мужа изготовить небольшой ткацкий станок и всерьез увлеклась народным промыслом. И уже в 2016 году она получила специальные призы на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая», а уже на следующий год ей было присвоено звание «Народный мастер Алтайского края».

– Открыв мастерскую в «Городе мастеров», я оборудовала ее экспонатами, приобретенными на блошином рынке, – веретенцами, старинными челноками для ткацких станков, бердами, – делится мастерица. – А со своей родины – из села Михайловского – привезла громоздкий старинный ткацкий станок, который много лет стоял у знакомой в сарае. Но за годы работы я поняла, что ткачество – очень сложное ремесло, и не только технологически. Его нужно осмыслить интеллектуально, прежде чем за него браться. Поэтому у нас в регионе так немного мастеров, которые бы освоили это занятие.

Поначалу Ольга Рудаенко копировала этнографические образцы, изучала музейные предметы, чтобы позже воспроизвести их по аналогии. А потом, напитавшись знаниями, сама стала изготавливать уникальные изделия – современные предметы с традиционным ткачеством.