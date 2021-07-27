Бесплатный Wi-Fi появился на набережной и в Нагорном парке Барнаула

Им могут воспользоваться все желающие. Для этого нужно подключиться к сети «Dianet WiFi Free».

Фото: «Вечерний Барнаул»/Татьяна Сухомлинова

Система авторизации — по номеру телефона через звонок, она соответствует требованиям законодательства и гарантирует безопасность пользовательских данных.

Развивать и благоустраивать Нагорный парк в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула заинтересованы, так как площадка является одной из самых популярных мест для культурного отдыха и прогулок горожан. А обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi — очередной шаг в данном направлении.

Всего в Нагорном парке, прогулочной зоне набережной и частично акватории реки установили 6 точек доступа Wi-Fi. Каждая точка доступа имеет радиус действия 300 метров. Выходить в интернет на скорости 100 Мбит/с могут 500 пользователей одновременно. Этой скорости достаточно для поиска информации, комфортного просмотра видео в HD-формате, прослушивания музыки онлайн, видеозвонков.

В пресс-службе мэрии отметили, что обеспечение доступа к сети Wi-Fi в местах массового скопления людей и на социально значимых объектах является одним из мероприятий цифровизации городского хозяйства в соответствии с федеральным стандартом «Умный город». Его реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Жилье и городская среда».