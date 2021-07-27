До конца 2022 года в крае догазифицируют 11 тысяч домовладений

В Правительстве Алтайского края прошло расширенное совещание по газификации региона. Его провел Губернатор Виктор Томенко при участии первого заместителя Председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Программа минимум – это догазификация к концу 2022 года 140 населенных пунктов в 86 муниципальных образованиях, где уже подведен газ и прокладка магистральных и межпоселковых труб не нужна.

Коллаж: Александр Ермолович

Газ по новой программе

На сегодняшний день в Алтайском крае природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации края составляет более 16%. В то же время, по словам Виктора Томенко, «для комфортного проживания в условиях Сибири и ярко выраженного сельского уклада жизни, этого недостаточно».

Магистральная газификация края осуществляется в соответствии с соглашением между Алтайским краем и ПАО «Газпром» – в рамках мероприятий Программы газификации региона на период 2021-2025 годов. В рамках этого соглашения в строительство магистрального и межпоселковых газопроводов до конца 2025 года будет вложено более 55 млрд руб.

– Из всех существующих программ на ближайшую пятилетку в наших регионах это самая крупная по объемам финансирования и объемам реализации, – подчеркнул Виктор Томенко. – Предусмотрено строительство газопроводов до Рубцовска и Славгорода, а также проектирование и строительство за счет средств ПАО «Газпром» девяти межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта. Газифицировано будет порядка трех тысяч домов.

В рамках Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию была продекларирована программа социальной догазификации населенных пунктов. Это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства.

– Через наши региональные приемные мы получали тысячи обращений от граждан об изменении модели газификации, – отметил Андрей Турчак. – Сложности были с процедурой подключения, длительностью сроков, высокой стоимостью. «Единая Россия» обратилась к Президенту с инициативой о социальной газификации, которая была поддержана и четко сформулирована: за подведение газа к границам земельного участка люди платить не должны. Единый оператор газификации, которым стала компания «Газпром газификация», будет полностью отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру «последней мили» и техприсоединение. Таким образом, снимается дополнительная нагрузка на муниципалитеты и граждан, упрощается процедура и сроки подключения.

Андрей Турчак отметил, что необходимо проработать вопрос об оказании помощи ряду льготных категорий граждан в закупке оборудования. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные граждане и т. д. В 30 регионах страны такие решения приняты. По его словам, сейчас важно составить списки льготных категорий. Как пояснил председатель АКЗС Александр Романенко, такие списки уже есть. В настоящее время Губернатор края, по предложению фракции «Единая Россия», рассматривает вопрос об увеличении помощи из краевого бюджета некоторым льготным категориям граждан на подключение к природному газу с 20 до 50 тыс. руб.

Два этапа

По словам заместителя Председателя Правительства края Александра Климина догазификация Алтайского края поделена на два этапа. На первом предполагается газифицировать домовладения, расположенные на расстоянии менее 200 метров от газораспределительных сетей.

– На территории края таких домовладений порядка 11 тысяч. Благодаря реализации краевой программы газификации и ежегодному увеличению средств, направляемых на эти цели, из них уже девять тысяч домовладений подготовлены к приему природного топлива. Вторым этапом станет подключение остальных 92 тысяч домовладений в газифицированных населенных пунктах. Всего в регионе в рамках догазификации к распределительным сетям планируются подключить 103 тысячи домовладений, – рассказал он.

Мероприятие будет выполнять компания «Газпром Газораспределение Барнаул», которая входит в группу «Газпром Межрегионгаз». Сейчас идет сбор заявок от жителей газифицированных населенных пунктов, желающих подключиться. Пока таких заявлений собрано около тысячи, и Виктор Томенко дал поручение работу активизировать.

В рамках программы еще к 103 тысячам домовладений будет подведен газ. Таким образом, к концу 2022 года уровень газификации Алтайского края увеличится почти в два раза, до 26%.

Подать заявление можно в клиентском центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24, а также на территориях служб ремонтно-эксплуатационного управления городов и районов присутствия природного газа. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и земельный участок, который предстоит газифицировать, копию паспорта (главная страница и прописка). Также документы для включения в график социальной газификации можно направить на электронную почту office@altaigazprom.ru.

По вопросам разъяснения информации и порядку подачи заявок на социальную газификацию нужно обращаться по телефону Единой справочной 8-800-600-0400 (по графику работы клиентского центра). В ближайшее время появится возможность подать заявку через многофункциональные центры – МФЦ.