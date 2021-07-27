Эксперты рассказали, как продлить срок службы смартфона

Современные смартфоны служат обычно в районе пяти лет. Но этот срок может быть значительно больше.

Фото: pixabay.com

Каждое следующее поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее, со ссылкой на экспертов Mobile Research Group, рассказывает Ren.tv

«Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трёх до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет», — говорят эксперты.

По факту смартфон может работать столько времени, сколько производитель будет поддерживать эту модификацию комплектующими и запасными частями. Впрочем, обычно это весьма небольшой срок, поскольку гаджеты крайне быстро устаревают.

Но старые устройства могут работать долгое время, хотя и не совсем по назначению. Например, в качестве охранной системы или радионяни для ребёнка. Эти гаджеты имеют практически неограниченный срок службы. Дело в том, что производительность гаджета будет идеально подходить для решения конкретной задачи.

Чтобы телефон дольше сохранял работоспособность, аккумулятор смартфона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии. При этом лучше поддерживать заряд на уровне 30–85%. Тогда он будет служить дольше. Такой режим даёт минимальный износ элемента питания. Не стоит разряжать аккумулятор менее чем на 30%, так как длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс.