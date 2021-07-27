Экспорт гречихи из Алтайского края вырос десятикратно

Об этом сообщает сайт Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, ссылаясь на данные таможенной статистики за январь – май 2021 года.

Фото: canva.com

По оперативной информации таможенной службы, экспорт товаров алтайского агропрома в стоимостном выражении составил за этот период 170 миллионов долларов США, что на 7% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Положительная динамика экспортных отгрузок наблюдается за счёт увеличения поставок злаков на 11%, масложировой продукции — на 16%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 2%, прочей продукции АПК — на 6%.

Наиболее значительный рост за 5 месяцев 2021 года продемонстрировали объёмы зерна гречихи — в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, что в стоимостном выражении составило 10 миллионов долларов США, в натуральном — 16,5 тыс. тонн. Около 8 тыс. тонн было отправлено в Китай, более 3 тыс. тонн — в Японию, почти 3 тыс. тонн — в Литву. Напомним, что с 5 июня по 1 сентября правительство РФ ввело эмбарго на экспорт гречихи за пределы страны.

В топ товаров по объёмам роста агроэкспорта вошли крупяные изделия, отгрузки которых в денежном эквиваленте возросли более чем на треть и составили около 20 миллионов долларов США. Продукция отгружалась в текущем году в 22 государства, крупнейшими торговыми партнёрами стали страны СНГ и Монголия.

Также за 5 месяцев года отмечен значительный рост поставок подсолнечного масла — его отгрузки составили 14,1 млн долларов США, что обеспечило прирост на 35,4%.

Заметим, что также значительно увеличился экспорт пшеницы, семян льна, рачков артемии, соевых бобов, кормов и другой продукции.

Как отмечает краевое ведомство, достигнутые результаты позволяют прогнозировать достижение алтайским агропромом целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2021 году.