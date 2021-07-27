Лето идёт на спад: приметы на 27 июля

В народном календаре дата 27 июля — день Акилы Соломенного. С этого времени лето идёт на спад, возможны частые дожди.

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Традиции и обычаи

Как бы нам этого ни хотелось, но лето идёт на спад. На Руси в это время продолжалась уборка ржи, отнимающая у крестьян много сил. Работницы, чтобы облегчить появляющуюся к вечеру ломоту и головную боль, обвешивали себя пучками соломы. Поясницу во время страды обвязывали поясом из соломы, а на голову надевали соломенный венок. После работы отдыхали на ржаной соломе, веря, что она даст человеку силы и крепость.

Погода в конце июля становится переменчивой: то жара поля испепелит, то гроза грянет, то ветер урожай поломает. Поэтому крестьяне в поля выставляли дозорных, следивших за изменением погоды. Если вдруг поднимался сильный ветер или начинался пожар, дозорные били тревогу, и тогда всей деревней устраняли последствия непогоды.

Гроз в народе всегда боялись: от молнии возникали пожары и часто погибали люди. Чтобы спастись от несчастья в грозу, читали специальные заговоры.

Во время страды старались задобрить полевика — хозяина поля. Если он разозлится, то может сильно навредить при уборке хлеба: сгноить зёрна в колосе, перемешать посевы.

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Считается, что с этого дня листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску, а в лесах можно набрать грибов.

Запреты дня

Не рекомендуется 27 июля подходить в лесу к незнакомой собаке, птице или ребёнку. В их облике часто скрывается тёмная сила, которая затянет в глухую чащу, где заблудившийся может остаться навсегда.

Не стоит в этот день вставать против ветра человеку, которому в последнее время во всём везёт. По примете, ветер может выдуть всю удачу, и наступит полоса неприятностей и горестей.

А вот неудачнику, наоборот, 27 июля нужно постоять на ветру, чтобы он своей силой унёс все невзгоды долой.

Также нельзя найденные сегодня деньги заносить в дом. Ими нужно «подмести» порог входной двери, а после, не заходя в жилище, купить на них еду, часть которой обязательно раздать нуждающимся. Тогда вся семья будет сыта и здорова.

Незамужней девушке 27 июля нельзя мыться початым мылом, иначе супруг достанется разведённый. Лучше сегодня взять новый брусочек, тогда вторая половинка не будет иметь брачного прошлого.

Приметы и поверья

Если при восходе солнце ярко-красное и вскоре в облака прячется, то жди дождя.

Сухая погода — к тёплой осени.

Чайки плавают в водоёмах — к хорошей погоде.

Если день дождливый, то ещё неделю будет дождь лить.

Глухой гром — к тихому и непродолжительному дождю, громкий — к затяжному ливню.

Границы кучевых облаков становятся нечёткими — к ухудшению погоды.

27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше провести за городом, в лесу или парке.

Особенно удачны в этот день путешествия и дальние поездки.

Сон с 26 на 27 июля вещий, но ничего важного он не несёт. В сновидении, увиденном днём 27 июля, вам приснился ваш враг.