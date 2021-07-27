Мошенник заставил оформить кредиты на миллион жительницу Барнаула

Взятые в банке деньги женщина переводила на те телефоны и номер банковской карты, которые ей назвал обманщик. Теперь его личность устанавливают правоохранители.

Фото: istockphoto

Жительнице Барнаула позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что на её имя неизвестные подали множество заявок на оформление кредитов в разные банки. Чтобы обезопасить себя, фальшивый сотрудник безопасности порекомендовал женщине идти в эти банки, оформлять кредиты на себя, а деньги переводить на те телефоны и номер банковской карты, которые ей будут указаны.

Следуя рекомендациям мошенника, женщина несколько дней в разных отделениях банков под его диктовку оформляла на себя кредиты и перечисляла деньги. В результате мошеннических действий со стороны неизвестных она набрала кредитов более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей. Когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в этом преступлении. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны. Под видом сотрудников службы безопасности банков по поводу ваших счетов звонят только мошенники. Не поддерживайте разговор. Положите трубку, сделайте ответный звонок в банк. Не совершайте никаких финансовых операций под диктовку по телефону. Не перечисляйте деньги по просьбе неизвестных вам лиц на неизвестные вам телефоны и счета. Предупредите об этом своих родных и близких, особенно тех, кто находится в пенсионном или преклонном возрасте.