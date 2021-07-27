На алтайских дорогах арестовали имущество должников на 6 млн рублей

По сообщению пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, подведены итоги профилактического рейда судебных приставов Алтайского края и сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю по выявлению злостных должников — владельцев транспортных средств, имеющих задолженности по исполнительным производствам.

Фото: r22.fssp.gov.ru

В ходе рейда, проведённого с использованием программного комплекса «Дорожный пристав», сотрудниками органов принудительного исполнения поиск должников — владельцев транспортных средств осуществлялся на автомагистралях Барнаула и Новоалтайска.

В результате было взыскано более 6 млн рублей в рамках исполнительных производств различных категорий, составлено 39 актов о наложении ареста. Должниками добровольно погашена задолженность в сумме более 1,2 млн рублей.

Как поясняют судебные приставы, в случае, если должники не оплатят задолженность в течение десяти дней, арестованное имущество будет передано на оценку и последующую реализацию.

Совместные рейды стали эффективным методом в работе с должниками по исполнительным производствам различной категории. В связи с этим такие акции и дальше будут проводиться на регулярной основе.