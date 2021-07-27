Россиянам посоветовали не пытаться заработать на кешбэке

Эксперты отмечают, что экономическая эффективность таких операций стремится к нулю.

Россиянам не следует строить серьёзные планы по заработку денег на кешбэке. Об этом порталу Ren.tv рассказал доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков.

По его словам, магазины и банки часто используют кешбэк для привлечения клиентов. Они начисляют баллы за покупки или же возвращают некоторый процент в виде «живых» денег на карту. В погоне за этим некоторые клиенты заводят карты в разных банках и стремятся получить максимальный возврат средств по ним.

Эксперт объясняет, что таким образом клиенты могут вернуть от трёх до пяти процентов трат по карте. Но это возможно только в том случае, если постоянно отслеживать новые предложения по кешбэкам и перебрасывать деньги с одной карты на другую. А это, скорее всего, сопряжено с комиссией.

Финансист отметил, что экономическая эффективность таких операций стремится к нулю. Причём грамотные клиенты реально могут получить некие деньги, но для большинства россиян это невыгодно.

К тому же ранее российские банки заявили, что будут вынуждены снизить кешбэки за покупки в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платёжных терминалов на компании. Такую меру банки готовы рассматривать в том случае, если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за приём платежей ограничат 1%.