Сбербанк выявил новый метод кражи денег россиян через мессенджеры

Злоумышленники начали выманивать деньги у россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.

Фото: place.lemma.ru

Об этом РИА Новости рассказали в Сбербанке. Так, участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, однако из-за запрета на перевод валюты внутри РФ выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — заявили в банке.

Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается выбрать любой мессенджер. Затем сайт выдаёт размер приза — от 10 до 5000 долларов. После этого жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает о том, что человек якобы попал в топ-100 пользователей социальной сети и может получит ещё пять денежных призов. По итогу сумма «выигрыша» обычно составляет несколько тысяч долларов.

По российскому законодательству запрещены переводы в иностранной валюте между резидентами, из-за чего «оператор банка» в чате сообщает жертве, что средства нужно конвертировать в рубли, а за это потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Затем для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, а также имя владельца, срок действия и трёхзначный код с оборотной стороны и подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. Мошенники таким образом хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все средства со счёта.

Чтобы не стать жертвой мошеннического «конкурса», нужно тщательно проверять информацию о них. Если найти информацию об организаторах не получается, то лучше отказаться от участия.