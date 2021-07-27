Сбербанк выявил новый метод кражи денег россиян через мессенджеры

Злоумышленники начали выманивать деньги у россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.
Об этом РИА Новости рассказали в Сбербанке. Так, участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, однако из-за запрета на перевод валюты внутри РФ выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.
«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — заявили в банке.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается выбрать любой мессенджер. Затем сайт выдаёт размер приза — от 10 до 5000 долларов. После этого жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает о том, что человек якобы попал в топ-100 пользователей социальной сети и может получит ещё пять денежных призов. По итогу сумма «выигрыша» обычно составляет несколько тысяч долларов.
По российскому законодательству запрещены переводы в иностранной валюте между резидентами, из-за чего «оператор банка» в чате сообщает жертве, что средства нужно конвертировать в рубли, а за это потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Затем для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, а также имя владельца, срок действия и трёхзначный код с оборотной стороны и подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. Мошенники таким образом хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все средства со счёта.
Чтобы не стать жертвой мошеннического «конкурса», нужно тщательно проверять информацию о них. Если найти информацию об организаторах не получается, то лучше отказаться от участия.
«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — говорит зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.