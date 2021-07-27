Сергей Каменский – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио

Только что в Токио завершился матч за бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в дисциплине «микст». Бийчанин Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой уверенно победил корейских стрелков со счетом 17:9 и завоевал бронзовую медаль.

Tото: ТАСС

Для Каменского эта награда стала второй олимпийской медалью в карьере – в 2016 году в Рио он стал серебряным призером.

В Токио в первой дисциплине, личной стрельбе из пневматики с 10 метров, дела у него не сложились, Каменский не смог преодолеть квалификацию. Зато сегодня бийчанин взял реванш. Впереди у него коронная дисциплина – стрельба из трех положений. Соревнования состоятся 2 августа.