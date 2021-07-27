Три человека находятся в алтайских стационарах с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом

С начала эпидсезона, 5 апреля 2021 года, в Алтайском крае зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом. В их числе 47 детей до 14 лет. Также зафиксировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет. Комиссионно подтверждены пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю в Алтайском крае пострадали от присасывания клещей 147 человек. С начала сезона активности клещей — 8 674 человек, в их числе 2 455 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2 522 человека — жители Барнаула, из них 469 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания лиц, в 3,6% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Отметим, что сейчас идёт спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остаётся в течение всего тёплого времени года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

— в Барнауле по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, понедельник – четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42, тел. 8 (3852) 50–40–34. С 15:42 до 19:00 — дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8 (385-2) 50–30–68. С 19:00 до 8:30 — приём клещей в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, тел. 8 (3852) 24–32–51;

— в Бийске по адресу: ул. Советская, 74, понедельник – пятница с 8:30 до 16:30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-4) 34-94-12;

— в Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118, понедельник –пятница с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (3855) 79-61-06;

— в Заринске, ул. Горького, 16, понедельник – пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-95) 9-90-32;

— в Славгороде, ул. К. Маркса, 281, 16, понедельник – четверг с 8:30 до 16:42, пятница с 8:30 до 15:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 68) 5-18-91;

— в Камне-на-Оби, ул. Ленина, 77, понедельник – пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385-84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение одного дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, незастрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

— ул. Малахова, 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 40–06–49;

— ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72–08–15;

— ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

— ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8:30 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:30 до 15:00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21:00 без выходных, тел. 8 (3852) 63–09–09;

— ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8:30 до 18:00; пятница с 8:30 до 17:00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (3852) 72–34–53;

— ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40–06–49;

— ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72–08–15;

— ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47–77–26.

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.