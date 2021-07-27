Уроженца Алтайского края сбил поезд в Новосибирске

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

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Трагедия произошла вечером 25 июля 2021 года на перегоне между железнодорожными станциями Обь и Чик в Новосибирской области. 30-летний уроженец Алтайского края переходил железнодорожные пути и погиб под колёсами поезда. Его личность установила следственно-оперативная группа, передаёт УТ МВД России по СФО.

Напомним, находиться вблизи железнодорожных путей и переходить их в неположенном месте опасно. Эти действия могут привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжёлому увечью или гибели самого пешехода. Безопасное расстояние для движения вдоль железнодорожного пути — 5 и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.