В Алтайском крае вынесли приговор отцу, избивавшему своих детей

Мужчину ждёт 3 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Житель Славгорода систематически избивал своих шестерых детей в возрасте от 6 до 15 лет. Мужчина использовал рукоприкладство в воспитательных целях. Также для наказания он мог использовать ремень и черенок от лопаты. Последним он нанёс двенадцатилетнему сыну удар по руке, что привело к перелому.

Отец признан виновным в истязаниях, причинении вреда здоровью средней тяжести и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщается на сайте краевой прокуратуры.