В Барнаул поступили новые автомобили скорой помощи

В Алтайский край дополнительно поступило 14 новых автомобилей для бригад скорой помощи. Пять из них отправили на Барнаульскую станцию скорой медицинской помощи.

Фото: Андрей Чурилов

У здания регионального Минздрава выстроились четырнадцать новых спецавтомобилей класса В – самых востребованных в нашем регионе. Эти машины предназначены для проведения лечебных мероприятий врачебной или фельдшерской бригадой, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. «Скорые» оборудованы на базе отечественного автомобиля «Луидор» и оснащены всем необходимым оборудованием, лекарствами и изделиями. Заместитель главного врача станций скорой медицинской помощи г. Барнаула Евгений Зулинский, демонстрируя комплектацию автомобиля, рассказывает о его «начинке»:

– В машине, неважно какие бригады на ней работают, положен определенный перечень медицинской аппаратуры и лекарств, потому что врачи могут попасть к ребенку, пенсионеру или беременной женщине, – рассказывает Евгений Сергеевич. – Поэтому на борту автомобиля имеются четыре разные сумки для оказания медпомощи различным группам больных – общепрофильная, акушерская, реанимационная и педиатрическая, а также кардиограф с функцией дистанционной передачи данных, кислород, несколько видов носилок, термоодеяло, сумка для подогрева растворов, ингалятор, глюкометр, пульсоксиметр. Дефибриллятор и дыхательную аппаратуру можно открепить и взять с собой на вызов – это особенно актуально для оказания экстренной помощи на дому.

Обращаясь с приветственным словом к участникам торжественной церемонии, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул:

– Сейчас вы стоите на передовой, поскольку на скорую помощь возросла нагрузка в три раза: 1300 вызовов в сутки насчитывается в Барнауле и около 2800 – по Алтайскому краю, – отметил Игорь Борисович. – В этих тяжелейших условиях зачастую от технической обеспеченности автомобиля скорой помощи и комфортности вашего труда во многом зависит полнота оказания медпомощи, а значит, и спасение жизни пациента. Мы надеемся, что этот транспорт будет так же долго служить вам, насколько надежно вы служите жителям Алтайского края. Я желаю всем вам легкого пути, хороших дорог и благодарных пациентов.

124 машины скорой медицинской помощи поступило в учреждения края с 2018 по 2020 год.

47 млн руб. выделено из регионального бюджета в 2021 году на приобретение карет скорой медпомощи. Наряду с Бийской и Рубцовской станциями скорой помощи, больницами Белокурихи, Солонешенского, Усть-Калманского, Шипуновского и Романовского районов, ключи получила и Барнаульская станция. По словам главного врача станции скорой помощи города Барнаула Андрея Посекунова, пять новых автомобилей станут надежным подспорьем и стоять в гараже точно не будут.

– Машины скорой помощи работают по формуле 365/24/12 – то есть 12 месяцев, 365 дней в году, 24 часа в сутки, – отмечает Андрей Евгеньевич. –Поэтому износ имеющейся техники высокий, вдобавок она имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент и постоянное обновление парка – это значимая поддержка для станций скорой помощи.

Ожидается, что медицинский автопарк пополнится дополнительными единицами.