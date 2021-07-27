В команду «Вечернего Барнаула» требуется заместитель руководителя по экономике

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» открывает вакансию заместителя руководителя по экономике.
В числе основных для соискателей требований наличие высшего экономического образования и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Также обязательны:
Приветствуется опыт работы в бюджетной сфере.
Гарантируем официальное трудоустройство, полный соцпакет, рабочее место в центре города, творческий дружный коллектив. Стабильная заработная плата.
Резюме направлять на электронную почту: merkulina@barnaul-media.ru.
Подробная информация по телефону: 8-913-082-76-05.