В команду «Вечернего Барнаула» требуется заместитель руководителя по экономике

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Барнаул» открывает вакансию заместителя руководителя по экономике.

Фото: canva.com

В числе основных для соискателей требований наличие высшего экономического образования и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Также обязательны:

знание финансового, хозяйственного, налогового и трудового законодательств;

понимание действующих систем оплаты труда и порядка разработки планов финансово-хозяйственной деятельности.

Приветствуется опыт работы в бюджетной сфере.

Гарантируем официальное трудоустройство, полный соцпакет, рабочее место в центре города, творческий дружный коллектив. Стабильная заработная плата.

Резюме направлять на электронную почту: merkulina@barnaul-media.ru.

Подробная информация по телефону: 8-913-082-76-05.