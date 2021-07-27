В России выявили новую схему мошенничества

Через мессенджеры россиянам предлагают участвовать в фальшивых розыгрышах. Так обманщики пытаются похитить деньги.

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Злоумышленники распространяют в сети информацию о якобы конкурсе. По его результатам можно получить приз — крупную сумму в иностранной валюте. Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт. Там появляется баннер «Призовой фонд акции составляет $1 млн».

Участников акции просят выбрать любой мессенджер. Далее сайт выдает размер приза в несколько тысяч долларов. Жертва переходит в чат с «администратором» и уточняет способы получения выигрыша.

При этом мошенники опираются на законодательный запрет и рекомендуют заплатить комиссию за конвертацию в рубли. Часто требуется ввести данные карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Объем средств, похищенных кибермошенниками в первом квартале 2021 года, вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Он составил 2,87 млрд рублей. При этом доля социальной инженерии снизилась до 56,2% с 64%.