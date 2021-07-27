В российских регионах создадут оперативные штабы по предотвращению ЧС

Об этом заявил глава ведомства России Евгений Зиничев.

Фото: fpb-spb.ru

Зиничев утверждает, что сейчас МЧС ведёт работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС. Все пострадавшие смогут подать документы для получения субсидий на портале госуслуг.

По словам министра, это обеспечит своевременное информирование федеральных органов исполнительной власти, а также ускорит выплаты.

Кроме того, в регионах могут появиться оперативные штабы по предотвращению ЧС, сообщает «Коммерсант».

Стоит отметить, что в последние недели пожары охватили несколько российских регионов: Челябинскую область, Карелию и Якутию. Только за июль в Якутии сгорели 1,5 млн гектаров леса.

27 и 28 июля высокая пожароопасность сохранится и в Алтайском крае. Наибольшая горимость в эти дни ожидается в Тогульском районе.