В третий день Олимпиады у России – долгожданные победы в гимнастике и тхэквондо

Понедельник для российских спортсменов стал пока самым успешным на Олимпийских играх в Токио. Почин заложили волейболисты.

В 9.05 по барнаульскому времени начался матч российской волейбольной сборной против команды США. Россияне в нервной концовке выиграли первый сет, затем, проигрывая по ходу второй партии четыре очка, в концовке нагнали соперника, а потом и додавили в игре на «больше-меньше». В третьей партии американцы размочили счет по сетам, а в четвертом, казалось, смогут перевести игру в овертайм, но в последний момент наши волейболисты предприняли рывок и выиграли матч 3:1. Российская команда практически гарантировала себе место в четвертьфинале. Следующая игра – с Бразилией 28 июля.

Пока шел матч, российские пловцы пытались бороться за медали в эстафете 4 по 100 метров, но получилось плохо: пришли седьмыми. Тем не менее, без медали в этот день в бассейне Токио наши спортсмены не остались: Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина.

Это была первая медаль российских спортсменов в понедельник. И дальше было только золото. На фехтовальной дорожке в финале женщин-саблисток, как и год назад, сошлись российские спортсменки. На этот раз Софье Великой противостояла София Позднякова. Для Великой эта Олимпиада была пятой, на предыдущих она дважды была второй, год назад уступила в финале Олимпиады в Рио Яне Егорян. На этот раз заслуженной спортсменке тоже не удалось победить, Позднякова стала Олимпийской чемпионкой. На счету Великой – серебро. Впереди у саблисток – командный турнир 31 июля, где у нас наверняка будет медаль.

Первую золотую медаль на Олимпиадах для российского тхэквондо в понедельник завоевал Максим Храмцов. В финале категории 80 кг он победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати, при этом россиянин выступал с рецидивом травмы. В мае он сломал руку, восстановился, но на соревнованиях снова почувствовал боль.

И настоящими героями понедельника стали российские гимнасты. В финале командных соревнований они не дали соперникам ни шанса, победив в этой дисциплине на Олимпиаде впервые с 1996 года – в то время некоторые новоявленные чемпионы еще даже не родились.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный – вот имена чемпионов. Особенно стоит отметить подвиг Далалояна – в апреле он получил тяжелейшую травму, разрыв ахилла, но сумел восстановиться и помог команде завоевать золото.

По итогам третьего соревновательного дня Россия располагается на четвёртой позиции: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Лидерство захватила сборная Японии, в активе которой 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На втором месте — США (7-3-4), на третьем — Китай (6-5-7).

В четвертый день Олимпиады будут разыграны 20 комплектов наград. Из них россияне примут участие, как минимум в 12 видах. Любители спорта Алтайского края вновь будут болеть за Сергея Каменского, который выступит в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в дисциплине «микст». Квалификация – в 11.15 по барнаульскому времени, финал – в 13.15.

Стоит ждать и первой медали в плавании. В финале на различных дистанциях вышли пять россиян, среди которых и Юлия Ефимова.

В фехтовании женщины-рапиристки начнут борьбу в командном турнире, в четвертьфинале россиянки встретятся с итальянками. Владислав Ларин представит российскую команду в заключительный день турнира по тхэквондо, а Алан Хубецов и Дарья Давыдова попробуют принести России первую медаль в дзюдо, но сделать это будет непросто. В спортивной гимнастике девушки должны составить конкуренцию американкам в борьбе за золото командного турнира, начало финала в 17.45 по барнаульскому времени.

В игровых видах спорта женская сборная России проведет второй матч на турнире против Швеции (начало в 12.15 по барнаульскому времени), волейболистки попытаются обыграть аргентинок (7.00). В баскетбол 3*3 пройдут заключительные матчи группового этапа и состоятся четвертьфиналы. Россиянки вполне могут попасть сразу в полуфинал, а парням необходимо доказать право играть в 1/4 финала.