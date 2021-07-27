Воспитанники алтайской школы гребли отличились на первенстве России

С 21 по 28 июля на озере Сазанка в городе Энгельсе Саратовской области проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет.

В программе – заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров и в эстафетах в одиночках 4 по 200 метров.

В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из 29 регионов страны, в том числе представители краевой школы гребли из СШОР имени Константина Костенко.

24 и 25 июля в заездах каноэ-одиночек на дистанциях 500 и 200 метров соответственно отлично выступила представительница бийского подразделения спортшколы имени Костенко Анастасия Лухнёва. Настя выиграла оба финала с заметным преимуществом над соперницами.

Еще две медали принесли команде Алтайского края в гонке на каноэ-четверках. Квартет гребцов СШОР им. Костенко в составе – Сергей Кудышев, Никита Купальский, Никита Кислоокий, Никита Абросимов – на дистанции 500 метров занял третье место, пропустив вперёд лодки Москвы и Московской области. На следующий день на дистанции 200 метров алтайские спортсмены стали победителями, опередив на одну сотую секунды экипаж из Тверской области.