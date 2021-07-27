Юных барнаульцев приглашают на тренировку по летнему биатлону

В Барнауле в рамках реализации президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» состоится обучающая тренировка по летнему биатлону.

Фото: федерация биатлона

Для всех желающих 28 июля в 15:30 в Парке спорта Алексея Смертина по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта, как биатлон. Будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, также дети получат навыки стрелковой подготовки.

Открытая тренировка пройдёт с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретённого на средства президентского гранта. Занятия бесплатные.

Организаторы данного мероприятия — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», информационная поддержка — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Справки по телефону 8-962-811-33-17.