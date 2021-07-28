Анатолий Муравлёв: «Пел громко, но из хора выгнали…»

На днях свой 70-летний юбилей отметил замечательный человек, которого знают многие в Барнауле и на Алтае. Писатель, журналист, краевед Анатолий Муравлёв.

Анатолий Муравлёв

Фото: Андрей Кравцов

Анатолий Муравлёв — автор десятков книг по истории Алтайского края, целой книжной серии «Неизвестный Алтай» и сотен публикаций по истории родного края, открывший уникальные исторические факты и вернувший нам из небытия сотни персонажей нашего прошлого. В общем, настоящий Хранитель Памяти…

— Анатолий Степанович, так кто вы — писатель, журналист, историк, краевед?..

— Спокойно отношусь ко всем этим наименованиям. Хотя некоторые писатели, например, покойный Саша Родионов, к этому относились ревностно: свят-свят-свят, только не краевед!.. А почему, собственно, нет? Ведь краеведение — это знания о крае. И он был настоящим краеведом. А вот Василий Гришаев, считавший себя краеведом и не стеснявшийся этого, много писавший и публиковавшийся, как раз наоборот, себя писателем не считал. Кстати, именно этих людей, Родионова и Гришаева, считаю своими учителями. Я долгие годы занимался журналистикой, работая в самых разных алтайских СМИ, и вот как раз Родионов и Гришаев толкали меня к писательству, зная, что за это время у меня накопился большой багаж уникальных фактов и свидетельств. В свое время я стал формировать досье на основе своих журналистских знаний о крае и земляках, по следам многочисленных поездок и встреч с людьми. Это были систематизированные материалы по каждому районы, в первую очередь — по отдельным, интересным для меня персонажам, записанные на библиографических карточках. Материал копился, стал складывать его в папки. А потом, когда появились компьютеры, я, потратив несколько месяцев, весь свой архив оцифровал, что здорово помогает в моей нынешней работе. Как не мыслю своей работы без архива всех моих публикаций за 40 с лишним лет журналистской работы. Сохранил свои журналистские блокноты и записные книжки, заметки и «микрофонки» — напечатанные тексты своих радиопередач. Кто работал на радио, тот знает, что раньше обязательным требованием было наличие таких распечаток, для цензуры. На основе всех этих материалов и рождались книги.

Первым значительным изданием стала книга, открывшая серию «Неизвестный Алтай» (к сегодняшнему дню их вышло десять). Называлась она «Лихолетье войны» и посвящена была событиям Великой Отечественной. Как-то неожиданно легко нашлись деньги на издание, хотя поначалу и стеснялся искать средства, ходить, уговаривать, спрашивать. А оказалось, многие люди с удовольствием готовы были деньги дать на важное и полезное дело.

— Как рождаются замыслы ваших книг?

— Ну вот взять, например, появившуюся два года назад книгу «Женщины и вожди». У меня скопились любопытные сведения, интересные факты. К примеру, о родственниках Пушкина, Лермонтова, Блока. Здесь, на Алтае, родились или жили жёны Калинина, Булганина, Горбачёва (с ним по телефону общался!), Руцкого и т. д. Тёща Ленина родилась в Барнауле, на Мало-Олонской! Она более полувека жила в их семье, с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной бок о бок. Пилила вождя по самым разным поводам, а тот в свою очередь был недоволен ее курением… Когда я собрал достаточно материала, написал не один очерк, тогда и понял, что надо писать книгу. Как правило, вот так и появляются книги.

В книге «Локальщики», последней вышедшей совсем недавно в серии «Неизвестный Алтай», удалось собрать уникальные документы, никогда не публиковавшиеся сведения о наших земляках, погибших в разных войнах и конфликтах. Например, в советско-финской войне 1939-1940 гг. – 1109 человек, имена которых до недавнего времени были вовсе неизвестны. Удалось установить неизвестные личности, новые имена погибших в войне в Афганистане, казалось бы, совсем недавно — почти 40 человек, о которых никто не знал!..

— Вы сказали, что не стесняетесь называть себя краеведом. А зачем сегодня нужно краеведение?

— Мне недавно точно такой же вопрос задал один из руководителей края. Ведь славы и денег это занятие, дескать, не приносит. Увы, это правда. Нередко приходится издавать книги за свой счёт. Как, например, было с книгой о 35 Героях Советского Союза, родившихся на Алтае. Обращался, но поддержки не получил от власти, от государства, которое, казалось бы, и должно в первую очередь сохранять память о своих героях…

— А что чиновнику-то ответили?

— А ответил так: «Вот вы помните, кто руководил нашим краем лет 60–70 назад?» — «Нет» — «Так вот, и вас забудут. А нас, писателей, будут помнить. Да, не всех, но в библиотеках книги останутся». Уверен: того, кто не знает свою историю, и человеком-то полноценным назвать сложно.

— Вообще, власть много говорит о воспитании патриотизма. А реально помогают краеведам? Ведь, как сказал мудрый человек, «любовь начинается со знания»…

— В 2013 году губернатор края Александр Карлин собрал писателей, краеведов и спросил: «Как вы смотрите на то, чтобы мы помогали вам издавать книги о наиболее ярких и заметных персонажах алтайской истории?» Так появилась существующая до сих пор серия «Алтай. Судьба. Эпоха». У меня в этой серии вышла книга о М.Т. Калашникове. Издание осуществляется за бюджетный счёт, книги есть во всех алтайских библиотеках. Недавно нам предложили сделать свои заявки на несколько лет вперёд. Значит, серия продолжится, и слава Богу! Мы с удовольствием пишем и будем писать дальше. Есть гранты губернатора и краевого правительства, на которые я, к примеру, издал несколько своих книг. Власть помогает. Но не всегда, к сожалению. Иногда приходится полагаться на собственные силы и возможности.

— По вашему мнению, о каких периодах алтайской истории мы знаем очень мало? Если ли периоды прошлого или исторические персонажи, о которых наши знания, с вашей точки зрения, не соответствуют исторической правде?

— Да, с этим есть проблемы. Многие годы существовала жёсткая цензура. Были запретные темы и персонажи. В 70-е годы не мог издать материалы (приходилось писать в стол) о наших земляках, участвовавших в событиях в Венгрии в 1956 году, Чехословакии в 1968 году, в Карибском кризисе и т. д. Я сохранил эти рассказы, свои записи, и вот спустя полвека издал книгу «Локальщики». Если о нашей алтайской истории говорить, то до сих пор мало изучена Гражданская война и партизанское движение на Алтае. Оно и понятно: историю пишут победители. Только одна сторона, один взгляд представлен на эти события нашего прошлого. И это не только у нас так — во всем мире! Мы плохо знаем нашу историю, начиная от освоения русскими Юга Сибири. И до относительно недавнего прошлого — русско-японская война, Первая мировая, Великая Отечественная… Да что там! Не знали до недавнего прошлого, судьбы скольких Героев Советского Союза связаны с Алтайским краем!

— В свое время Алтайский край славился своими краеведами — Бородкин, Гришаев, в пединституте были замечательные краеведы. Ушли из жизни очень многие. Вот недавно Александр Сыщенко скончался. Есть ли сегодня школа, сообщество алтайских краеведов? Сохранились ли традиции?

— Такие люди, слава Богу, не перевелись. Но, к сожалению, никакой общественной организации (а они раньше были!), их объединяющей, увы, нет сегодня. На мой взгляд (я не большой специалист!), у нас историки сильны в двух направлениях — археология (школа Ю.Ф. Кирюшина) и городоведы (профессор Скубневский и его ученики и последователи). Если же о краеведении говорить, то какого-то монолита нет. Мы общаемся, дружим, спорим. Есть, конечно, Военно-историческое общество, которое я на Алтае возглавляю. Там собрались единомышленники, замечательные учёные и исследователи — Николай Ростов, Алексей Кобелев и др. В прошлом году мы издали 11 книг!

Однако на нас, краеведов, ученые-историки порой смотрят искоса: не так свои публикации оформляем, не имеем достаточного образования или квалификации, пишем для массового читателя, занимаемся популяризаторством. Но в целом, надо признать, отношения складываются уважительные. Мы все умные люди и прекрасно понимаем: каждый своими методами решает свои задачи, у каждого свои цели и своя аудитория. И нас часто приглашают на научные конференции и симпозиумы. Так вот, я выступал с основным докладом на Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 100-летию Михаила Калашникова.

— Есть ли хобби, увлечение?

— Люблю путешествовать. Исколесил всю Россию вдоль и поперек. Побывал в 34, по-моему, странах мира. Это даёт уникальное знание, даёт возможность сравнивать и более объективно оценивать свой край, самих себя. Взять, к примеру, соседний наш Кузбасс, Кемерово. На каждом угловом здании — огромные вывески с названием улицы и номером дома. Очень удобно! И начинаешь вольно или невольно сравнивать с родным Барнаулом. Раньше занимался коллекционерством. Но всё раздал тем, кто этим занимается профессионально.

— Любимая книга, фильм, музыка?

— Владимир Муравьёв в серии ЖЗЛ «Николай Михайлович Карамзин». Казалось бы, отец русской истории. А ведь никакого специального образования не имел — не историк и не писатель. Вот так-то! Фильмы — советская классика. С музыкой — проблемы. Во втором классе выгнали из хора. Хотя пел громко!..