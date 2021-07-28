Газ взорвался в барнаульской пятиэтажке. Что известно на данный момент о происшествии?

Хлопок бытового газа произошёл около 9:00 28 июля 2021 года в Барнауле в доме, расположенном по адресу: улица Молодёжная, 37. В результате происшествия пострадали пожилая женщина из 78 квартиры, которую с ожогами госпитализировали в ожоговый центр, и 7-летняя девочка из 60 квартиры, расположенной в соседнем подъезде. Ребёнка без серьёзных травм тоже госпитализировали. Жители подъездов № 3, 4 эвакуированы.

По данному факту следователи уже проводят доследственную проверку, в ходе которой дадут правовую оценку лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас они проводят осмотр места происшествия.

Работу всех служб на месте взрыва бытового газа в Барнауле координирует Вячеслав Франк. На месте аварии также находятся заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев, полиция, специалисты МЧС, управления по делам ГОЧС Барнаула, скорой помощи, газовой службы и др.

Вячеслав Франк также провёл рабочее совещание на месте взрыва бытового газа в Барнауле. По его словам, сейчас специалисты обследуют здание. После результатов обследования решения об оказании помощи и содействии жителям дома будут приниматься оперативно. Работа будет проводиться индивидуально с каждой семьёй. На базе гостиницы «Барнаул» уже готовят пункт временного размещения. В случае необходимости жильцов разместят там.

«Сейчас важно оперативно получить оценку состояния самого здания и возможности дальнейшего проживания в нём людей. После заключения специалистов будут приниматься решения или о возвращении людей в квартиры, или об их эвакуации в ПВР», — сообщил глава города.

В администрации Железнодорожного района уже прошло заседание районной комиссии по ЧС. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошёл хлопок.

Начальник Управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв сообщил, что на месте происшествия работает семь единиц техники и 38 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управления по делам ГОЧС Барнаула, специалисты газовой службы и скорой медицинской помощи. Причины произошедшего устанавливаются.

Справка:

Дом № 37 по улице Молодежной 1966 года постройки, пятиэтажный, кирпичный, четырехподъездный. В доме 77 квартир и три нежилых помещения, проживает 107 человек. Находится в управлении ООО «Городской департамент ЖКХ» с 1 августа 2014 года.

Поставщиком сжиженного газа является ООО «Алейскмежрайгаз», газовые сети обслуживаются данным обществом.

Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования № 4а/17 управляющей организацией заключен с ООО «Алейскмежрайгаз» 01.06.2017. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования собственниками квартиры № 78 заключен 21 февраля 2017 года с ООО «Алейскмежрайгаз».

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, проверка герметичности фасадного трубопровода в доме проводилось в марте 2021 года, техническое обслуживание газового оборудования в квартире № 78 проводилось также в марте 2021 года специалистами ООО «Алейскмежрайгаз».