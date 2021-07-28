Горячую воду отключили жителям Южного

Сегодня, 28 июля 2021 года, 10 часов в посёлке будут ремонтировать теплосети.

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Из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе возрастом 41 год и диаметром 530 мм в районе Лесного тракта, 65 с 8:00 до 18:00 в посёлке Южном местным жителям отключили горячую воду. Под ограничения попали 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детских садов, три школы, пять медицинских учреждений и 16 административных зданий в границах улиц Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой и др.

В СГК приносят извинения за доставленные неудобства.