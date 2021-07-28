И швец, и жнец, и на дуде игрец: в России отмечается День PR‑специалиста

28 июля в России отмечается День PR‑специалиста. Имиджмейкер, стратег, генератор идей, креативщик — такие ассоциации возникают с представителями этой профессии.

PR-специалисты играют важнейшую роль в работе компании. Эти люди способны повлиять на масштабное функционирование крупных корпораций и небольших организаций. Раньше эти сотрудники находились в тени и были непризнанными. Сейчас же всё кардинально изменилось. У пиарщиков даже появился свой праздник, который отмечают на территории Российской Федерации и других стран 28 июля.

История праздника

По инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в 2001 году совместно с Министерством труда и социального развития РФ начался процесс государственной регистрации профессии «связи с общественностью». Это означало внесение её в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).

28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР. В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «заместитель директора по связям с общественностью», «начальник отдела по связям с общественностью», «менеджер по связям с общественностью» и «специалист по связям с общественностью».

Интересные факты о PR

«Вечерний Барнаул» отобрал самые яркие факты об истории этой профессии в России и мире.

1. Одним из родоначальников PR можно назвать Моисея

В XIII веке до нашей эры пророк не только объединил народ и силой идеи провёл через пустыню, но и сформировал стратегию, а также применял различные инструменты, в том числе являлся активным спикером, транслируя ключевые сообщения (Десять заповедей) свыше.

2. Технология формирования территориального имиджа началась с Колумба и других первооткрывателей

В XV–XVII веках, в период Великих географических открытий, они активно пиарили преимущества ранее неизведанных территорий и преувеличивали их чудеса, чтобы привлечь колонистов.

3. Пётр I стал организатором первого российского пресс-тура

Знаменитая дипломатическая миссия Петра I помогла решить настоящие PR-задачи, например, позволила поднять престиж России в глазах европейцев и зарубежных политиков.

4. Одним из самых громких PR-ивентов Нового Света стало Бостонское чаепитие

В 1773 году уничтожение груза чая в гавани Бостона послужило толчком к революции. Акция протеста американских колонистов получила широкое освещение в СМИ не только в Америке, но и за её пределами.

3. Пиарщики уверены: им болеть нельзя

Особенно если должность очень высока и серьёзна. Так, человек работает, например, советником директора по PR или является единственным сотрудником, занимающимся связями с прессой. Конечно, в трудовых контрактах нигде не прописано, что пиарщик не имеет права на больничный или отпуск, но чаще всего это именно так. Если на специалисте держатся все связи с прессой, то спокойно собрать чемоданчик и уехать в отпуск он вряд ли сможет. Ему всё время приходится звонить, писать, уточнять — словом, работать, вот только при менее комфортных обстоятельствах.

Фото: sunhome.ru

4. В PR надо уметь договариваться — самое важное правило в профессии

Пиарщик должен производить хорошее впечатление на малознакомых людей. Мизантропам не место в такой деятельности. Нравиться незнакомым людям, быстро идти на контакт, быть договороспособным — часть работы пиарщика. В его работе постоянно встречаются люди, которым надо угодить, найти компромисс, а есть и те, кому надо категорически отказывать и диктовать свои правила. Причём никто никогда не подскажет, когда и с кем надо поступать так или иначе. Это интуиция, она приходит с годами. Если вы всю жизнь бунтовали против общественного мнения, любили шокировать родителей, одевались только в чёрное и игнорировали других людей (и при этом не смогли расстаться с этими пубертатными привычками), вам не стоит идти в эту профессию.

5. Цвет решает

Статистика показывает, что 23% самых успешных компаний оформляют логотипы в серых оттенках или сочетают черный с белым.

Интересно, что 95% ведущих брендов ограничиваются двумя цветами в логотипе.

6. Бренд должны помнить

Установлено, что необходимо 5–7 взаимодействий, чтобы потребитель запомнил бренд.

7. О видеороликах

Видео, длина которых не превышает две минуты, получают наибольшую вовлечённость. Причём неважно, длина видео одна секунда или две минуты. А вот между двумя и семью минутами с каждой секундой отваливается огромное количество зрителей.