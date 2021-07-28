Отправной точкой в деятельности Николая Баранского стала работа на Алтае

Его биография вмещает столько событий и фактов, что, кажется, их невероятно прожить за одну жизнь. Возможно, именно поэтому в некоторых посвященных ему очерках и книгах о двухлетнем периоде жизни в начале XIX столетия не вспоминается совсем. Однако сам ученый говорил о времени, проведенном в Барнауле и на Алтае, как значимом и очень важном в своей деятельности. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Николая Баранского.

В 1962 году Николаю Баранскому было присвоено звание «Герой Социалистического Труда».

Николай Баранский (1881- 1963) — советский экономико-географ. Основатель экономической географии в СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Московского университета, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.

Он предпочел политике науку и вошел в историю как основоположник отечественной экономической географии. Как считают современные ученые, нет такой области экономической и социальной географии, в которую бы Николай Баранский не внес идеи, определившие ее научное развитие. Богатство этих идей столь велико, что они и ныне питают географическую науку. У Баранского и «по Баранскому» миллионы людей учились тому, как учитывать географические условия при строительстве, планировании хозяйства, выборе места для организации промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Он первым поставил вопрос о взаимодействии человека и природы.

Известный алтайский ученый, доктор географических наук Виктор Ревякин был уверен: «Ни до, ни после Николая Николаевича Баранского личности, подобной ему, не было и нет». Виктор Семёнович называл его учителем учителей и сам считал себя его последователем, проводя в Алтайском госуниверситете научные конференции, посвященные деятельности выдающегося ученого.

Барнаул и Чистюнька

Николай Баранский родился 27 июля (по новому стилю) 1881 года в Томске. «Отец мой, Николай Николаевич, – учитель гимназии, а затем реального училища – был человеком крупного ума и широкой натуры, – вспоминал ученый. – При всей своей беспорядочности и противоречивости в двух отношениях он был очень упорен и постоянен: все свободное время отдавал делу народного просвещения и всю жизнь вел борьбу с «чинодральством». Те же качества подмечали коллеги и ученики и в Баранском-младшем.

Еще гимназистом, под влиянием старших сестер, юный Николай разделял революционное настроение передовой молодежи, сам вел занятия в рабочих кружках. В 1899 г. он поступает в Томский университет, где становится одним из инициаторов забастовки и демонстрации студентов, направленных против жестоких репрессий в университете. Это послужило причиной исключения Баранского из вуза. Он начинает работать в области статистики.

– Николай Баранский, будучи отчисленным со второго курса юридического факультета Томского университета за революционную деятельность, в возрасте 20 лет оказался на Алтае, – рассказывает барнаульский ученый, кандидат исторических наук Ольга Тяпкина. – Молодого человека устроили на работу в «Общество любителей исследования Алтая», которое в то время активно занималось изучением экономического положения крестьян-переселенцев, прибывших на Алтай. Действительный член Общества Николай Баранский был направлен в Степной Алтай для исследования проблем переселенцев. В качестве типичного поселения данной территории было выбрано село Чистюнька на Змеиногорском тракте в 80 верстах от Барнаула. Перед тем как отправиться в село, он жил какое-то время в Барнауле, где основательно подготовился к предстоящей работе.

– Будущий ученый составил подробный бланк для проведения подворной переписи, – уточняет Ольга Александровна. – Он включал вопросы как о современном положении переселенцев, так и об их экономическом состоянии до переезда на Алтай. В своем исследовании он охватил не только прибывших на постоянное жительство крестьян из перенаселенных районов Европейской России, но и все остальное население Чистюньки, а также крестьян из окрестных деревень. Это позволило будущему ученому разобраться в типах хозяйств, видах заработков, взаимных отношениях и других тонкостях крестьянской жизни.

В Чистюньке для Баранского открылся совсем новый, до этого неведомый для него, но очень важный мир, ведь крестьянство составляло тогда почти 9/10 всего населения. Он много услышал о прежней жизни в России, о дороге в Сибирь, об отношениях с переселенческими чиновниками и полицией. Николай Николаевич очень ответственно относился к порученному ему делу – устраивал собрания, записывал ответы на вопросы опросных листов. Он выяснял причину переселения людей и увидел, что в большинстве случаев они переезжали только потому, что надо было где-нибудь прокормиться.

Ольга Тяпкина отмечает, что кроме своих прямых обязанностей, связанных с изучением быта и экономических условий жизни сельского населения, Баранский занимался легализацией непричисленных переселенцев, выдавая им бесплатно расписки о приписке к обществу.

– Алтайский период жизни знаменитого ученого стал отправной точкой в его дальнейшей революционной и экономико-географической деятельности, – подчеркнула Ольга Александровна. – Впоследствии он писал: «…науки из Чистюньской эпопеи я вынес больше, чем из университета и всех книжек». В 1907 г. собранные им материалы были опубликованы в «Алтайском сборнике» – главном печатном органе Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского РГО. Эта работа по праву считается первым экономико-географическим произведением основателя советской районной школы экономической географии Баранского.

В 1981 году в Чистюньке был установлен памятник к 100-летию со дня рождения ученого. О том, каким увидел он село и его жителей, можно прочитать в статье бывшего ученого секретаря Алтайского филиала Русского географического общества Алексея Сергеева «Н. Н. Баранский на Алтае».

Человек-вулкан

После Алтая жизнь Баранского как профессионального революционера была связана со многими городами. Его трижды арестовывали, отправляли на поселение в Сибирь. Он поступил в Московский коммерческий институт на факультет банковского и страхового дела и в 1914 году окончил его. А после установления советской власти полностью уходит в занятия экономической географией. Николай Николаевич – один из основоположников районного направления в советской экономической географии, которое возникло в противовес господствовавшему раньше статистико-отраслевому. А также автор трудов по методологии социально-экономической географии и экономической картографии; составил ряд учебников по экономической географии СССР (из них стабильный учебник для 8 класса выдержал с 1935 по 1955 16 изданий). 35 лет профессор Баранский вел научную и педагогическую работу в Московском университете, создал в нем многие свои курсы лекций, вырастил из своих студентов сотни ученых, производственников, преподавателей.

Сегодня, читая воспоминания о Баранском его учеников Юлиана Саушкина и Бориса Родомана, видишь не только личность-эпоху, но и живого обаятельного человека. Он свободно говорил на нескольких языках, ярко выражал свои эмоции, постоянно выдвигал новые идеи и находил пути их воплощения. При бешеном темпераменте и прямолинейности характера очень внимательно относился к своим коллегам и ученикам. Его называли рыцарем географии. И он действительно принадлежал ей всецело. Когда Ленин предложил ему занять пост в правительстве, Николай Николаевич смог убедить вождя, что больше пользы принесет науке.

Это был человек-вулкан, и символично, что именно вулкан на одном из Курильских островов назвали именем Баранского.