Отправной точкой в деятельности Николая Баранского стала работа на Алтае

Его биография вмещает столько событий и фактов, что, кажется, их невероятно прожить за одну жизнь. Возможно, именно поэтому в некоторых посвященных ему очерках и книгах о двухлетнем периоде жизни в начале XIX столетия не вспоминается совсем. Однако сам ученый говорил о времени, проведенном в Барнауле и на Алтае, как значимом и очень важном в своей деятельности. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Николая Баранского.
Николай Баранский (1881- 1963) — советский экономико-географ. Основатель экономической географии в СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Московского университета, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
Он предпочел политике науку и вошел в историю как основоположник отечественной экономической географии. Как считают современные ученые, нет такой области экономической и социальной географии, в которую бы Николай Баранский не внес идеи, определившие ее научное развитие. Богатство этих идей столь велико, что они и ныне питают географическую науку. У Баранского и «по Баранскому» миллионы людей учились тому, как учитывать географические условия при строительстве, планировании хозяйства, выборе места для организации промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Он первым поставил вопрос о взаимодействии человека и природы.
Известный алтайский ученый, доктор географических наук Виктор Ревякин был уверен: «Ни до, ни после Николая Николаевича Баранского личности, подобной ему, не было и нет». Виктор Семёнович называл его учителем учителей и сам считал себя его последователем, проводя в Алтайском госуниверситете научные конференции, посвященные деятельности выдающегося ученого.
Николай Баранский родился 27 июля (по новому стилю) 1881 года в Томске. «Отец мой, Николай Николаевич, – учитель гимназии, а затем реального училища – был человеком крупного ума и широкой натуры, – вспоминал ученый. – При всей своей беспорядочности и противоречивости в двух отношениях он был очень упорен и постоянен: все свободное время отдавал делу народного просвещения и всю жизнь вел борьбу с «чинодральством». Те же качества подмечали коллеги и ученики и в Баранском-младшем.
Еще гимназистом, под влиянием старших сестер, юный Николай разделял революционное настроение передовой молодежи, сам вел занятия в рабочих кружках. В 1899 г. он поступает в Томский университет, где становится одним из инициаторов забастовки и демонстрации студентов, направленных против жестоких репрессий в университете. Это послужило причиной исключения Баранского из вуза. Он начинает работать в области статистики.
– Николай Баранский, будучи отчисленным со второго курса юридического факультета Томского университета за революционную деятельность, в возрасте 20 лет оказался на Алтае, – рассказывает барнаульский ученый, кандидат исторических наук Ольга Тяпкина. – Молодого человека устроили на работу в «Общество любителей исследования Алтая», которое в то время активно занималось изучением экономического положения крестьян-переселенцев, прибывших на Алтай. Действительный член Общества Николай Баранский был направлен в Степной Алтай для исследования проблем переселенцев. В качестве типичного поселения данной территории было выбрано село Чистюнька на Змеиногорском тракте в 80 верстах от Барнаула. Перед тем как отправиться в село, он жил какое-то время в Барнауле, где основательно подготовился к предстоящей работе.
– Будущий ученый составил подробный бланк для проведения подворной переписи, – уточняет Ольга Александровна. – Он включал вопросы как о современном положении переселенцев, так и об их экономическом состоянии до переезда на Алтай. В своем исследовании он охватил не только прибывших на постоянное жительство крестьян из перенаселенных районов Европейской России, но и все остальное население Чистюньки, а также крестьян из окрестных деревень. Это позволило будущему ученому разобраться в типах хозяйств, видах заработков, взаимных отношениях и других тонкостях крестьянской жизни.
В Чистюньке для Баранского открылся совсем новый, до этого неведомый для него, но очень важный мир, ведь крестьянство составляло тогда почти 9/10 всего населения. Он много услышал о прежней жизни в России, о дороге в Сибирь, об отношениях с переселенческими чиновниками и полицией. Николай Николаевич очень ответственно относился к порученному ему делу – устраивал собрания, записывал ответы на вопросы опросных листов. Он выяснял причину переселения людей и увидел, что в большинстве случаев они переезжали только потому, что надо было где-нибудь прокормиться.
Ольга Тяпкина отмечает, что кроме своих прямых обязанностей, связанных с изучением быта и экономических условий жизни сельского населения, Баранский занимался легализацией непричисленных переселенцев, выдавая им бесплатно расписки о приписке к обществу.
– Алтайский период жизни знаменитого ученого стал отправной точкой в его дальнейшей революционной и экономико-географической деятельности, – подчеркнула Ольга Александровна. – Впоследствии он писал: «…науки из Чистюньской эпопеи я вынес больше, чем из университета и всех книжек». В 1907 г. собранные им материалы были опубликованы в «Алтайском сборнике» – главном печатном органе Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского РГО. Эта работа по праву считается первым экономико-географическим произведением основателя советской районной школы экономической географии Баранского.
В 1981 году в Чистюньке был установлен памятник к 100-летию со дня рождения ученого. О том, каким увидел он село и его жителей, можно прочитать в статье бывшего ученого секретаря Алтайского филиала Русского географического общества Алексея Сергеева «Н. Н. Баранский на Алтае».
После Алтая жизнь Баранского как профессионального революционера была связана со многими городами. Его трижды арестовывали, отправляли на поселение в Сибирь. Он поступил в Московский коммерческий институт на факультет банковского и страхового дела и в 1914 году окончил его. А после установления советской власти полностью уходит в занятия экономической географией. Николай Николаевич – один из основоположников районного направления в советской экономической географии, которое возникло в противовес господствовавшему раньше статистико-отраслевому. А также автор трудов по методологии социально-экономической географии и экономической картографии; составил ряд учебников по экономической географии СССР (из них стабильный учебник для 8 класса выдержал с 1935 по 1955 16 изданий). 35 лет профессор Баранский вел научную и педагогическую работу в Московском университете, создал в нем многие свои курсы лекций, вырастил из своих студентов сотни ученых, производственников, преподавателей.
Сегодня, читая воспоминания о Баранском его учеников Юлиана Саушкина и Бориса Родомана, видишь не только личность-эпоху, но и живого обаятельного человека. Он свободно говорил на нескольких языках, ярко выражал свои эмоции, постоянно выдвигал новые идеи и находил пути их воплощения. При бешеном темпераменте и прямолинейности характера очень внимательно относился к своим коллегам и ученикам. Его называли рыцарем географии. И он действительно принадлежал ей всецело. Когда Ленин предложил ему занять пост в правительстве, Николай Николаевич смог убедить вождя, что больше пользы принесет науке.
Это был человек-вулкан, и символично, что именно вулкан на одном из Курильских островов назвали именем Баранского.