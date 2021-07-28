Получат на орехи: цены на дикоросы могут существенно вырасти

Причиной подорожания грибов, ягод и орехов эксперты называют резкий рост спроса на них.

Фото: nat-geo.ru

Капризная погода может ударить по рынку дикоросов: грибы, орехи и лесные ягоды, скорее всего, подорожают, рассказывают «Известия». Эксперты называют разные цифры: от скромных плюс 5%, что на уровне инфляции, до 10–15% и даже 25%. По информации Рослесинфорга, валовой сбор грибов увеличился за последнее время в 13 раз. Ценятся белые, опята, лисички, шампиньоны.

Ягоды (клюквы, черники, брусники) собрано в два раза больше. Ударные результаты по ягодам в прошлом году показал Алтайский край, на регион пришлось 60% всех дикорастущих ягод, собранных на землях лесного фонда в промышленных масштабах. За ним идут Красноярский край и Иркутская область — около 12 т.

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Орехов (кедр и фундук) заготовили больше на 13%, это почти 11 тысяч тонн. Больше всего их в прошлом году собрали в сибирских регионах: в Республике Алтай — почти 3 тыс. тонн, в Республике Тыва — 1600 тонн, в Красноярском крае — порядка 1 тыс. тонн. Всего в России в 2020 году собрали почти 10,7 тыс. тонн дикорастущих орехов.

Но вся эта отчётность — от официальных компаний-заготовителей, их около 300 на всю страну. То, что люди собирают «для себя» и на продажу, никто не учитывает. По подсчётам экспертов, даров из леса выносят в сотни раз больше.

На рост цен на дикоросы влияет высокая инфляция, рост трудозатрат, спрос на внутреннем и внешнем рынке. При этом цены за рубежом гораздо привлекательнее, и экспорт российских дикоросов растёт, а с ним растут и внутренние цены. Рост экспорта определяет ещё и отсутствие возможностей их хранения и оперативной переработки в России.

«Если брать среднюю цену по году, то примерно нужно ориентироваться на 10-процентный рост», — говорят эксперты.