Познав тяготы войны, Тамара Устюжанина осуществила свою мечту – стала прекрасным педагогом

17 июля ушла из жизни Тамара Устюжанина, человек необычной судьбы – всю жизнь она отдала работе в школе, а уйдя на заслуженный отдых, еще 30 лет возглавляла Совет ветеранов педагогического труда Барнаула. Ее вклад в городскую систему образования неоценим, а педагогический опыт послужит примером для многих поколений учителей.
Тамара Михайловна родилась в 1926 году, в Уссурийске. Вспоминая детство, она рассказывала, как в 1934-м родители спешно собрали чемоданы, сели в поезд и отправились в далекий Барнаул. «Тогда не говорили за что, и кто виноват, это я значительно позже узнала, что из-за фотографии, на которой был изображен мой дедушка в окружении так называемых врагов народа, отца назвали политически неблагонадежным, – поделилась Тамара Михайловна в интервью «Вечернему Барнаулу», которое состоялась в 2010 году. – Здесь он устроился рабочим на Меланжевый комбинат. Мы ютились в одной комнате старенького деревянного дома, тогда как в Уссурийске у нас был нормальный дом. Отец умер накануне Великой Отечественной войны, и маме приходилось сложно с нами, двумя дочерьми и бабушкой. А потом началась война…».
Она перечеркнула много судеб, коснулась жизненной тропы и Тамары Михайловны. Еще в детстве, она часто играла в школу с местной детворой, сама же была учительницей. В школе Тамара всегда хорошо училась, а окончив восемь классов, поступила в педагогическое училище, правда, планы разрушила начавшаяся война – тогда училище перевели в Камень-на-Оби, куда молоденькая девушка ехать не собиралась – работы хватало и дома. Желание стать учителем было очень велико, но события, происходящие в мире требовали от той молодежи другого. И уже в марте 42-го она встала у станка на станкостроительном заводе, как сделали многие ребята из ее школы. Себе же пообещала, что если переживет войну, то обязательно станет педагогом!
Несмотря на то, что много времени проводили у станка, когда в 1943 году открыли школу рабочей молодежи, большая часть одноклассников вместе с Тамарой туда записались. С восьми утра до восьми вечера – работа, уроки начинались с половины девятого вечера и заканчивались в половине первого ночи. И они старались не пропускать занятия, а придя домой, Тамара еще и успевала домашнюю работу выполнить при свете свечи.
Вручение аттестата совпало с Великой Победой. Тогда же, юная Устюжанина получила шестой разряд по профессии «контролер» и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». День Победы прошел, и в стране начались великие стройки, города поднимали из руин, много работы было и в краевой столице, но выбрав для себя стезю педагога, Тамара Михайловна поступила в Барнаульский педагогический институт, на историко-филологический факультет. После его окончания молодого специалиста направили пионервожатой в школу № 25, а затем в школу рабочей молодежи, учителем начальных классов.
«В первый раз страшно было заходить в класс, в котором обучались не малыши, а взрослые люди, некоторые были ровесниками моего отчима, – рассказывала она. – Со временем привыкла, и многие из моих учеников сегодня занимают высокие посты, а некоторые руководили целыми предприятиями». С 1953 Тамару Михайловну назначили завучем, а потом и директором, в этой должности она проработала почти 20 лет, до самого закрытия школы. За эти годы ШРМ дала путевку в жизнь многим барнаульцам, не раз выпускники ее получали медали за отличное обучение. А на уроки Устюжаниной, которые были открыты для всех желающих, приходили не только педагоги Барнаула, а специально приезжали из сельских школ.
В 1986 году школу рабочей молодежи объединили со школой № 3, и Тамара Михайловна ушла на заслуженный отдых. Ей тогда было 60 лет. Правда, сидеть дома без дела она не смогла – занялась общественной работой, возглавив городской Совет ветеранов педагогического труда.
– Она всегда была открытым и добрым человеком, – говорит Ольга Какоткина, педагог Барнаульского детско-юношеского центра Барнаула, руководитель городского музея образования. – Чуткая, внимательная, скромная, она для каждого находила нужные слова. С открытием городского музея образования, Тамара Михайловна стала нашим помощником. Именно она предложила членам Совета ветеранов приходить «на дежурство» в музей и проводить экскурсию для гостей. Это очень нравилось детям, которые не только знакомились с экспонатами прошлого, но и могли услышать реальные истории о том, как учились дети в нашем городе 30-40 лет назад.
За многолетний педагогический труд Тамаре Михайловне присвоили звание «Отличник народного просвещения».