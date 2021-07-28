Познав тяготы войны, Тамара Устюжанина осуществила свою мечту – стала прекрасным педагогом

17 июля ушла из жизни Тамара Устюжанина, человек необычной судьбы – всю жизнь она отдала работе в школе, а уйдя на заслуженный отдых, еще 30 лет возглавляла Совет ветеранов педагогического труда Барнаула. Ее вклад в городскую систему образования неоценим, а педагогический опыт послужит примером для многих поколений учителей.

Фото из архива Тамары Устюжаниной

Барнаул стал родиной

Тамара Михайловна родилась в 1926 году, в Уссурийске. Вспоминая детство, она рассказывала, как в 1934-м родители спешно собрали чемоданы, сели в поезд и отправились в далекий Барнаул. «Тогда не говорили за что, и кто виноват, это я значительно позже узнала, что из-за фотографии, на которой был изображен мой дедушка в окружении так называемых врагов народа, отца назвали политически неблагонадежным, – поделилась Тамара Михайловна в интервью «Вечернему Барнаулу», которое состоялась в 2010 году. – Здесь он устроился рабочим на Меланжевый комбинат. Мы ютились в одной комнате старенького деревянного дома, тогда как в Уссурийске у нас был нормальный дом. Отец умер накануне Великой Отечественной войны, и маме приходилось сложно с нами, двумя дочерьми и бабушкой. А потом началась война…».

Она перечеркнула много судеб, коснулась жизненной тропы и Тамары Михайловны. Еще в детстве, она часто играла в школу с местной детворой, сама же была учительницей. В школе Тамара всегда хорошо училась, а окончив восемь классов, поступила в педагогическое училище, правда, планы разрушила начавшаяся война – тогда училище перевели в Камень-на-Оби, куда молоденькая девушка ехать не собиралась – работы хватало и дома. Желание стать учителем было очень велико, но события, происходящие в мире требовали от той молодежи другого. И уже в марте 42-го она встала у станка на станкостроительном заводе, как сделали многие ребята из ее школы. Себе же пообещала, что если переживет войну, то обязательно станет педагогом!

Предсказание сбылось

Несмотря на то, что много времени проводили у станка, когда в 1943 году открыли школу рабочей молодежи, большая часть одноклассников вместе с Тамарой туда записались. С восьми утра до восьми вечера – работа, уроки начинались с половины девятого вечера и заканчивались в половине первого ночи. И они старались не пропускать занятия, а придя домой, Тамара еще и успевала домашнюю работу выполнить при свете свечи.

Вручение аттестата совпало с Великой Победой. Тогда же, юная Устюжанина получила шестой разряд по профессии «контролер» и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». День Победы прошел, и в стране начались великие стройки, города поднимали из руин, много работы было и в краевой столице, но выбрав для себя стезю педагога, Тамара Михайловна поступила в Барнаульский педагогический институт, на историко-филологический факультет. После его окончания молодого специалиста направили пионервожатой в школу № 25, а затем в школу рабочей молодежи, учителем начальных классов.

«В первый раз страшно было заходить в класс, в котором обучались не малыши, а взрослые люди, некоторые были ровесниками моего отчима, – рассказывала она. – Со временем привыкла, и многие из моих учеников сегодня занимают высокие посты, а некоторые руководили целыми предприятиями». С 1953 Тамару Михайловну назначили завучем, а потом и директором, в этой должности она проработала почти 20 лет, до самого закрытия школы. За эти годы ШРМ дала путевку в жизнь многим барнаульцам, не раз выпускники ее получали медали за отличное обучение. А на уроки Устюжаниной, которые были открыты для всех желающих, приходили не только педагоги Барнаула, а специально приезжали из сельских школ.

Ни минуты покоя…

В 1986 году школу рабочей молодежи объединили со школой № 3, и Тамара Михайловна ушла на заслуженный отдых. Ей тогда было 60 лет. Правда, сидеть дома без дела она не смогла – занялась общественной работой, возглавив городской Совет ветеранов педагогического труда.

– Она всегда была открытым и добрым человеком, – говорит Ольга Какоткина, педагог Барнаульского детско-юношеского центра Барнаула, руководитель городского музея образования. – Чуткая, внимательная, скромная, она для каждого находила нужные слова. С открытием городского музея образования, Тамара Михайловна стала нашим помощником. Именно она предложила членам Совета ветеранов приходить «на дежурство» в музей и проводить экскурсию для гостей. Это очень нравилось детям, которые не только знакомились с экспонатами прошлого, но и могли услышать реальные истории о том, как учились дети в нашем городе 30-40 лет назад.