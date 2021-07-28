Реанимацию горбольницы № 12 ремонтируют в Барнауле

В отделении завершают капремонт и увеличивают мощности.
Сейчас в реанимации барнаульской горбольницы № 12 работают шесть коек. Их количество увеличат до 18 с возможностью последующего расширения.
Строительные работы начались в 2021 году. Помещения готовы к эксплуатации почти на 90%, уточняют в краевом Министерстве здравоохранения.
Из госбюджета на ремонт выделили более 50 млн рублей. Обновления закончат в ближайшее время.
Отметим, что для отреставрированной реанимации также приобрели 24 аппарата ИВЛ. Появится здесь и новая мебель.
Госпитализировать в отделение будут пациентов с COVID-19, нуждающихся в экстренной помощи. После спада инфекции сюда смогут поступать граждане с нарушениями мозгового кровообращения и наблюдающиеся в кардиологии, терапии.
В 2022 году начнётся реновация остальных отделений городской больницы № 12.