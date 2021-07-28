Специалист рассказал, как правильно убрать и сжечь мусор на даче

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Чертов провел прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Фото: 22.mchs.gov.ru

Только в бочке

– У нас сейчас полностью запрещено сжигание мусора в частном секторе или в специально оборудованных местах все-таки разрешается?

– Сжигание мусора, сухих листьев и травы в условиях особого противопожарного режима полностью запрещено. Сейчас запрет уже снят в Алтайском крае. В обычных условиях сжигание разрешено, но при соблюдении определенных требований пожарной безопасности. Необходимо оборудовать место для разведения огня. Это может быть яма до 1 метра в диаметре, глубиной не менее 30 см, или металлическая бочка, объемом не более 1 кубического метра, которую можно целиком накрыть крышкой. Она должна располагаться на расстоянии 50 метров от зданий, сооружений и других построек. Огонь нельзя оставлять без присмотра, надо иметь под рукой средства пожаротушения, а после того как огонь погас, засыпать его землей или залить водой. За нарушение правил, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, предусмотрен штраф для граждан от 2 до 3 тыс. руб., а в случае возникновения пожара – до 5 тыс. руб.

Безопасный шашлык

– Я люблю жарить шашлыки на свежем воздухе, на даче. Слышал, что ввели какие-то пожарные ограничения по расстоянию от домика?

– Да, с 1 января ввели новые правила. Приготовлением пищи теперь можно заниматься на расстоянии не менее 5 метров от зданий и сооружений при условии использования специально оборудованного места, стационарного мангала, тандыра или другого приспособления для готовки. Граждане вправе пожарить шашлык, сделать барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности. На территории частного жилого дома, садоводства должна быть как минимум бочка с водой.

Учитывая плотность застройки в садоводствах, сжигание травы на дачном участке исключено. Поэтому всем собственникам необходимо совместно с председателем определить одно место сбора отходов для их дальнейшего вывоза и утилизации на полигоне твердых бытовых отходов.

Памятки в подъездах

– Можно ли для наглядности в подъездах разместить инструкции «Действия при пожаре в квартире»? Ирина Постоева.

– У нас есть практика работы с управляющими компаниями, когда на информационных стендах, в лифтовых кабинах вывешиваются инструкции о порядке действий при возникновении пожара: куда звонить, кому и что делать. А также примерный перечень мероприятий при пожаре в многоэтажном доме. Вам надо обратиться в вашу управляющую компанию, потому что все агитационные материалы и памятки противопожарного содержания мы до управляющих компаний доводим, а они уже размещают.

Лестницу не трогай

– В высотных домах есть внешние пожарные лестницы, ведущие с балкона на балкон. Если я хочу застеклить балкон, утеплить его, то могу ли заварить эти люки, а лестницу убрать?

– Это незаконно. Если дом изначально был запроектирован, построен и введен в эксплуатацию с наличием аварийных выходов (см. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), используемых для эвакуации, то все изменения в проекте должны узакониваться. Но никто не узаконит такие изменения. Потому что это аварийный путь эвакуации из дома в случае пожара, и перекрывая его, вы ставите под угрозу безопасность свою и своих соседей. Нам иногда поступают жалобы от жильцов, от управляющих компаний, что собственники сделали такую перепланировку, и мы в рамках своей компетенции отрабатываем обращения.

Нарушителям выносят предписания – привести жилое помещение в соответствие с проектными решениями, которые были на момент проектирования и сдачи объекта в эксплуатацию. Виновных привлекают к административной ответственности. Закон предусматривает за это штраф для физических лиц от 2 до 4 тыс. руб.