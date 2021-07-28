Три последних дня работает выставка «Аз. Арт.Сибирь» в Барнауле

Проект, придуманный алтайским Союзом художников ещё в 2005 году, впервые проходит в комплексе «Титов-Арена» — на крупнейшей площадке в истории биеннале.

Фото предоставлено организаторами выставки

На площадке в две тысячи квадратных метров создано оригинальное выставочное пространство, где бесплатно можно увидеть более 700 работ, созданных молодыми художниками всех 10 территорий Сибирского федерального округа и Приморского края.

Представлены работы самых разных жанров — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

За время работы выставки «Аз.Арт.Сибирь» на ней побывали около 8 тысяч барнаульцев и гостей города.

Выставка работает до 30 июля, ежедневно с 10:00 до 19:00 в «Титов-Арене» (пр. Социалистический, 93). Вход свободный. 30 июля лучше приходить в первой половине дня!

Успевайте стать частью истории, зафиксировать и насладиться прекрасным!