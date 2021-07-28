В Алтайском крае женщина выбросила трехмесячную дочь из окна

После этого 33-летняя бийчанка сама попыталась свести счёты с жизнью, но выжила.

Инцидент произошёл днём 27 июля 2021 года в Бийске. Вчера из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже жилого дома, женщина выкинула свою трехмесячную малышку.

С травмами девочку и женщину госпитализировали в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия. Известно, что бийчанка воспитывает двух малолетних детей. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

По факту покушения на убийство матерью 3-месячного ребёнка следователи возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.