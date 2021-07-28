В Барнауле на Красноармейском проспекте произошло две аварии. Собирается пробка

Легковые автомобили столкнулись в двух местах на Красноармейском.

Фото: Михаил Полубедов

Корреспонденты «Вечернего Барнаула» стали очевидцами аварий, произошедших сегодня, 28 июля, в центре города. Два автомобиля, «Хендай» и «Тойота», столкнулись на Красноармейском в районе дома № 10. Вероятно, водитель «Тойоты» совершил неудачный манёвр в левый крайний ряд.

Фото: Михаил Полубедов

На пересечении улицы Гоголя с Красноармейским также произошло ДТП. Судя по всему, водители на высокой скорости пытались повернуть на проспект.

Движение на Красноармейском затруднено.

Официальной информации на момент публикации нет.