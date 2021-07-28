В десятку: родители школьников продолжают подавать заявления на получение «школьной» выплаты

Оформить выплату несложно, главное — не потерять, ведь претендуют на эти деньги не только родители, но и мошенники.

Фото: vsevprok.ru

На каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей, напоминает «Российская газета». Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог поднят до 23 лет. Деньги положены всем семьям, где есть дети такого возраста. Указ об этой выплате был подписан президентом Владимиром Путиным еще 2 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей на единовременные выплаты. Родителям школьников надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда.

При подаче заявления через интернет никаких дополнительных документов не требуется, портал госуслуг использует уже загруженные в систему документы. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда нужны паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС родителя и ребёнка.

Оформление выплат началось с 15 июля. Уже в первый день, по информации Минцифры, поступило 8 млн заявлений в отношении 11 млн детей. Выплаты начнутся 16 августа. Большинство родителей получат их в этот же день, чтобы спокойно подготовиться к школе. Если кто-то ещё не подал заявление на выплату, сделать это можно будет вплоть до 1 ноября. Полностью закончить всё расчёты правительство должно к 15 ноября.

Внимание, выплата единовременная, безналичная (средства перечисляются на карту любой платёжной системы), не учитывается в составе доходов семей и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Как мошенники используют выплаты

Сразу же после того, как было объявлено о начале выплат на школьников, возникла схема нового мошенничества. Эксперты подсчитали, что в июле уже выявлено 170 фейковых сайтов. «Сотрудники» мошеннических кол-центров совершают около ста тысяч звонков в день. Они звонят и запускают «страшилку», мол, денег может на всех не хватить. И предлагают связаться с «юристом», который «поможет начислить выплату». А затем может произойти воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Или же жертву попросят оплатить комиссию за услуги. Выплата так и не придёт, а данные карты и личные средства граждан c неё уйдут мошенникам.