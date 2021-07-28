В Лесном планируют заасфальтировать 13 улиц

В связи с большим объёмом работ их строительство продлится два года.

Фото: администрация Барнаула

В барнаульском посёлке Лесной в рамках адресной инвестиционной программы построят дороги на 13 участках: на ул. Магистральной, Лазоревой, Грибной и в 10 переулках: 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м и 10-м.

Подрядчик приступил к работам уже на пяти участках. На одних делают щебёночное основание, на других — дорожную одежду, в нескольких переулках сразу рабочие выполняют подготовительные работы по устройству створа тротуара. Также в 2021 году построят дороги в переулках 2-м и 6-м.

На оставшихся шести участках — переулках 7-ом, 8-ом, 9-ом, 10-ом, улицах Магистральной и Грибной — дороги построят в 2022 году.

Раньше здесь не было дорог с твёрдым покрытием. Согласно контракту, работы выполнят за 169 млн рублей, информирует пресс-служба мэрии.