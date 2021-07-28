Валера, верим!: Карпин стал главным тренером сборной России

Спортивный обозреватель и заместитель шеф-редактора «Вечернего Барнаула» Ярослав Махначёв приводит аргументы, хорошо это или плохо для российского футбола.

Фото: rostovgazeta.ru

А ведь ещё в начале лета никто и не подозревал, что к старту нового футбольного сезона у сборной России будет новый тренер. И даже при условии, что команда там не блеснет, а такой вариант, что скрывать, был вполне реален, казалось, что Станислав Черчесов доработает до конца квалификации к чемпионату мира 2022 года. Но утром в субботу сборная России получила нового наставника – Валерия Карпина, который по совместительству является главным тренером ФК «Ростов». То, к чему в итоге пришли в РФС, наводит на мысли о том, что определяться с кандидатурой пришлось уже в пожарном порядке.

Стоило ли менять Черчесова? Моё мнение – нет. Впереди концовка отборочного цикла к ЧМ-2022, позиции там у нас неплохие. Это если бы старт квалификации был, как раньше, после Евро, смена наставника была бы логичной. А так вспоминается поговорка про коней и переправу. Пусть уж тянет повозку до конца, тем более, нет в мире специалиста, кто бы гарантировал попадание на ЧМ, возглавь он команду.

И к тому же – уволить тренера, это одно. Главное – кто придёт вместо. А должность тренера сборной России такое место работы, что очередь из кандидатов не выстраивается. Даже не смотря на зарплату с большим количеством нулей.

Судите сами: впереди концовка квалификации на ЧМ-2022. До одного из ключевых матчей, против Хорватии 1 сентября – всего ничего, сбор перед встречей будет коротким. Если говорить об иностранном тренере, когда ему знакомиться с футболистами, ставить игру?

А если о наших – те, кто по мнению специалистов способен вернуть к жизни национальную команду, при деле в клубах. На совмещение в РФС идти не хотели. А зачем тому же Карпину или Слуцкому менять благополучную работу в клубах на сомнительные перспективы в сборной, чтобы, не исключено, через полгода опять стать безработным?

Лично мне самым реальным кандидатом виделся Штефан Кунц, наставник немецкой молодежки. Он и заслуги имеет, и специалист перспективный, и, главное, иностранец, на которых у нас некоторые имеют свойство периодически молиться.

Но в итоге у руля сборной оказался Карпин, причем сохранив за собой игровое руководство «Ростовом» – то есть выбрали самый не устраивавший РФС вариант. Видимо, других уже и не было, а требовалось что-то решать. Вот и получилось, что пришлось соглашаться на условия, выдвинутые Карпиным, то есть на совмещение. Хотя на самом деле не вижу в этом ничего плохого. Российский футбол и игроков Карпин знает прекрасно. Чтобы оценить их состояние, не обязательно вживую отсматривать каждый матч. Раньше запланированного срока сборов он игроков никак не соберёт, так что тоже быть «освобождённым» тут не так уж важно. Опыт совмещенных тренеров у сборной России уже есть, и у каждого специалиста он разный. У Олега Романцева – в целом позитивный (кстати, Карпин как раз был одной из ключевых фигур в его сборной), у Леонида Слуцкого – такой, что лучше не вспоминать.

Ну а Карпину остаётся только пожелать терпения и удачи. Без этого на новом посту никуда. И теперь уже не только спартаковским, ростовским и армавирским болельщикам, но и всем российским нужно вспомнить старый футбольный мем: «Валера, верим!»