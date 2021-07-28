Врач назвала кожные сигналы серьёзных заболеваний

Доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева назвала сухость и покраснение кожи на локтях сигналом серьёзных заболеваний.
Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте могут означать, что есть проблемы со здоровьем.
Нередко шелушение кожи на локтях является признаком дерматологического заболевания. Например, псориаза. Если появились покраснения и зуд, это может говорить об ихтиозе.
Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах и в других системах организма. Например, о снижении чувствительности к инсулину, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.