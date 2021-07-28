Врач назвала кожные сигналы серьёзных заболеваний

Доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева назвала сухость и покраснение кожи на локтях сигналом серьёзных заболеваний.

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Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте могут означать, что есть проблемы со здоровьем.

Нередко шелушение кожи на локтях является признаком дерматологического заболевания. Например, псориаза. Если появились покраснения и зуд, это может говорить об ихтиозе.

Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах и в других системах организма. Например, о снижении чувствительности к инсулину, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.